Михаела Доцова: Новият бюджет на ЕС може да натовари финансово България

България настоява за запазване на адекватното финансиране на кохезионната и общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на среща на парламентарните председатели от Вишеградската четворка и групата "Приятели на кохезията" в Братислава, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Според Доцова новите европейски приоритети, сред които отбраната, сигурността, конкурентоспособността и стратегическата автономност, не трябва да бъдат финансирани за сметка на традиционните политики на ЕС.

Председателят на парламента предупреди, че предложените нови източници на приходи в европейския бюджет могат да засегнат непропорционално по-слаборазвитите държави членки, включително България.

"Предвиденото разпределение на тежестта в приходната част на бюджета е силно небалансирано, а предложенията за нови категории собствени ресурси засягат в по-голяма степен по-слаборазвитите държави членки, в това число България", заяви Доцова.

Най-големи притеснения според нея предизвикват предложенията за приходи, свързани с Европейската система за търговия с емисии и акцизите върху тютюневите изделия.

България ще настоява част от новите източници на приходи да отпаднат, а отрицателното финансово въздействие върху страната да бъде премахнато или значително ограничено.

Доцова подчерта, че постигането на навременно споразумение за бюджета е от решаващо значение предвид геополитическата несигурност, социалното напрежение и продължаващия ценови натиск в Европа.

Тя обърна внимание и на ролята на националните парламенти, които ще участват в одобряването на решенията за собствените ресурси на ЕС и финансовите вноски на държавите членки.

Предложението за многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г. предвижда общ бюджет от 1,826 трилиона евро. Преговорите продължават, като няколко държави, сред които Германия, Австрия, Нидерландия, Финландия, Швеция и Дания, смятат предложената сума за прекалено висока.

Междувременно на 11 ноември Европейският парламент и държавите членки постигнаха споразумение за годишния бюджет на ЕС за 2027 г. в размер на около 199,7 млрд. евро.