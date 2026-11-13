Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Европа трябва да бъде внимателна, за да не попадне в капани, заложени от Москва, ако участва в мирните преговори между Русия и Украйна. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Франс прес.

В навечерието на срещата на върха на 27-те държави членки на ЕС в Дъблин, тя акцентира, че основният приоритет е постигането на прекратяване на огъня. Според нея започването на дискусии по руските претенции за европейската архитектура на сигурността крие сериозен риск. „Тези капани имат за цел да отклонят вниманието ни от липсата на примирие“, подчерта Калас.

Изявлението ѝ идва след като американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф обявиха, че са получили съгласие от Москва за включване на европейски представители в следващия етап от диалога. По-рано вчера те проведоха разговори първо с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това и с украинския държавен глава Володимир Зеленски в ирландската столица.

Днес обаче от Кремъл опровергаха твърденията за окончателно решение и уточниха, че ветото върху европейското участие остава в сила. Говорителят Дмитрий Песков обясни, че преди да одобри разширен формат на преговорите, Москва настоява да разбере какви са реалните намерения на Европа и дали тя действително е готова да съдейства за мирния процес.

От своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че присъствието на масата за преговори е ключово не само като жест на подкрепа към Киев, но и за гарантиране на собствените интереси на Съюза.

Междувременно европейските лидери все още търсят консенсус за това кой точно ще представлява общността в разговорите, като Калас отхвърли идеята Русия да има право на глас при този избор. Част от страните, начело с Естония, настояват делегацията да бъде водена от самата Калас и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. В същото време Франция и Германия лансират идеята те, съвместно с Великобритания, да продължат да говорят от името на Европа, което би позволило и включването на Лондон след Брекзит.

Ирландският премиер Михол Мартин изрази надежда, че разговорите днес ще донесат яснота по темата. „Надявам се, че днешните дискусии ще внесат яснота по въпроса“, заяви той и добави, че финалното решение трябва да бъде взето в рамките на една до две седмици.