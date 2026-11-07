Новини
Търси
Подкаст
Свят

Кая Калас: Полша не е сама след стрелбата в Краков

Кая Калас: Полша не е сама след стрелбата в Краков
Снимка: AP/БТА

Дипломат номер едно на ЕС определи нападението, при което загинаха шест души, а 15 бяха ранени, като трагедия и изрази съболезнования на Полша

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви, че Полша не е сама след нападението в Краков, при което стрелец уби шест души и рани още 15. Калас определи случилото се като трагедия.

Тя изрази съболезнования на полския външен министър Радослав Шикорски и посочи, че последиците от стрелбата ще се почувстват и извън пределите на Полша.

"Трагичната загуба на човешки животи при стрелбата в Краков е една трагедия, чиито последици ще се почувстват далеч извън пределите на Полша. Изразих най-искрените си съболезнования на външния министър на Полша Радослав Шикорски. Мислите ми са с жертвите, техните семейства и служителите на спешните служби, отзовали се на място. Силата на Полша се крие в нейната устойчивост. В този момент на траур Полша не е сама", написа Калас в Екс.

Още по темата

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Полша увеличи златните си резерви до 700 тона и влезе сред десетте водещи държави в света

Полша увеличи златните си резерви до 700 тона и влезе сред десетте водещи държави в света

Полша арестува шестима заподозрени в шпионаж в полза на Русия

Полша арестува шестима заподозрени в шпионаж в полза на Русия

Навроцки обвини Туск в незаконни действия и задълбочаване на конституционната криза в Полша

Навроцки обвини Туск в незаконни действия и задълбочаване на конституционната криза в Полша

Доналд Туск обвини Русия, че подклажда нестабилност в Полша

Доналд Туск обвини Русия, че подклажда нестабилност в Полша

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Полските власти определиха стрелбата в Краков като терористичен акт, нападателят бил с крайнодесни възгледи

Полските власти определиха стрелбата в Краков като терористичен акт, нападателят бил с крайнодесни възгледи

Нетаняху предупреди, че правителство с подкрепата на арабските партии ще разруши Израел

Нетаняху предупреди, че правителство с подкрепата на арабските партии ще разруши Израел

Ердоган към Тръмп: Напрежението между САЩ и Иран трябва да се реши с дипломация

Ердоган към Тръмп: Напрежението между САЩ и Иран трябва да се реши с дипломация

Страх от нови безредици във Франция: Търговци барикадират магазините си

Страх от нови безредици във Франция: Търговци барикадират магазините си

Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

Водещи

Четиригодишно дете загина при катастрофа в плевенското село Гривица

Четиригодишно дете загина при катастрофа в плевенското село Гривица

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

  • Преди 15 минути
Полските власти определиха стрелбата в Краков като терористичен акт, нападателят бил с крайнодесни възгледи

Полските власти определиха стрелбата в Краков като терористичен акт, нападателят бил с крайнодесни възгледи

  • Преди 22 минути
Кирил Вълчев призова българските фолклорни състави зад граница да помогнат за създаването на "Дом България"

Кирил Вълчев призова българските фолклорни състави зад граница да помогнат за създаването на "Дом България"

  • Преди 29 минути
Феновете на Черно море поставиха 9 въпроса на собствениците, получиха отговори на всеки от тях

Феновете на Черно море поставиха 9 въпроса на собствениците, получиха отговори на всеки от тях

  • Преди 35 минути
Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити

Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити

  • Преди 56 минути
"Да, България" твърди, че има две версии на писмо на Гълъб Донев до ЕК за пенсионните вноски

"Да, България" твърди, че има две версии на писмо на Гълъб Донев до ЕК за пенсионните вноски

  • Преди 1 час
Окончателно: Левски загуби две от звездите си за дербито с ЦСКА

Окончателно: Левски загуби две от звездите си за дербито с ЦСКА

  • Преди 1 час
Нетаняху предупреди, че правителство с подкрепата на арабските партии ще разруши Израел

Нетаняху предупреди, че правителство с подкрепата на арабските партии ще разруши Израел

  • Преди 1 час
Левски София разби Славия у дома

Левски София разби Славия у дома

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Българските фолклорни състави в чужбина са духовни средища за българите

Илияна Йотова: Българските фолклорни състави в чужбина са духовни средища за българите

  • Преди 1 час
Алкарас пречупи Рууд и е на финал в Париж

Алкарас пречупи Рууд и е на финал в Париж

  • Преди 2 часа
Йовичевич: Червеният картон промени всичко

Йовичевич: Червеният картон промени всичко

  • Преди 2 часа
МВнР: Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков

МВнР: Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков

  • Преди 2 часа
Огнян Младенов: Разочарованието е по-голямо

Огнян Младенов: Разочарованието е по-голямо

  • Преди 2 часа