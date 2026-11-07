Кая Калас: Полша не е сама след стрелбата в Краков

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви, че Полша не е сама след нападението в Краков, при което стрелец уби шест души и рани още 15. Калас определи случилото се като трагедия.

Тя изрази съболезнования на полския външен министър Радослав Шикорски и посочи, че последиците от стрелбата ще се почувстват и извън пределите на Полша.

"Трагичната загуба на човешки животи при стрелбата в Краков е една трагедия, чиито последици ще се почувстват далеч извън пределите на Полша. Изразих най-искрените си съболезнования на външния министър на Полша Радослав Шикорски. Мислите ми са с жертвите, техните семейства и служителите на спешните служби, отзовали се на място. Силата на Полша се крие в нейната устойчивост. В този момент на траур Полша не е сама", написа Калас в Екс.