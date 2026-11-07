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Йовичевич: Червеният картон промени всичко

Йовичевич: Червеният картон промени всичко
Facebook/ PFC Ludogorets 1945

„Трябва да вкарваме повече голове и да контролираме ритъма на играта", каза треньорът на Лудогорец

Наставникът на Лудогорец Игор Йовичевич говори след равенството 2:2 срещу ЦСКА 1948. Той призна, че отборът му се е отпуснал след червения картон за съперника. 

"Не се чувстваме добре. Доминирахме през целия двубой. Когато имаш човек повече на терена, футболистите понякога се отпускат. След червения картон нашият отбор се отпусна и започнахме да губим индивидуалните сблъсъци. Преди това бяхме агресивни, изиграхме страхотен мач, имахме добри ситуации и ритъмът беше на наша страна", каза Йовичевич. 

"Червеният картон промени играта. Не успяхме да разберем какво трябва да правим след това, как да атакуваме и да бъдем по-спокойни с топката. Започнахме да играем с по-ниско темпо. Това беше шок за нас. Вторият гол дойде като следствие от първия. Имаме точка, но този мач трябваше да завърши 4-5:0 за нас, а не 2:2. Това е урок за нас", продължи той. 

За разлика от мача срещу Локомотив Пловдив, не успяхме да реализираме головете си. Отборът, който е с по-малко футболисти, няма какво да губи. Играчите започват да тичат повече, да се борят повече, да дават максимума от себе си. Това ме прави нещастен, защото не успяхме да завършим мача така, както трябваше.

Трябва да вкарваме повече голове и да контролираме ритъма на играта. Много фактори повлияха на крайния резултат. Червеният картон за съперника промени всичко. Трябва да бъдем по-добри в единоборствата, защото след изгонването не успявахме да печелим индивидуалните сблъсъци. Съперникът се върна в мача, но благодарение на Чочев взехме точката", продължи хърватинът.

Всички се борят. Показахме, че няма да се отказваме до края. Имаме достатъчно качество, за да бъдем по-спокойни в такива мачове, но трябва да си извлечем сериозни поуки от случилото се на терена. Страдахме доста", добави Йовичевич. 

Имаме седем футболисти, които играят за националните си отбори. Винаги има какво да променим от тактическа гледна точка и да подобрим, за да печелим повече точки“, завърши Йовичевич.

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