Левски София разби Славия у дома

Левски София победи с 3:0 (25:11, 25:18, 25:16) у дома Славия в мач от четвъртия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже.

След 9:7 шампионите се разиграха и до края на гейма отпуснаха само 4 точки за "белите".

Във втората част, в която треньорът на домакините Николай Желязков направи няколко смени, пак се стигна до сериозен аванс - 10 точки.

По сходен сценарий премина и последният гейм, за да приключи срещата за само 63 минути. Така "сините" са с 3 победи от 3 мача до момента и имат 9 точки.

Най-резултатен в полза на победителите стана Светослав Иванов с 13 точки, а съотборникът му Лазар Бучков добави още 12. Капитанът и бивш национал Тодор Скримов се завърна в игра с 11 пункта.

За Славия с 13 точки се отличи Георги Костадинов.

През следващата седмица Левски София ще играе срещата-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Младост Загреб.

В друга среща от кръга Монтана се наложи с 3:0 (25:18, 25:18, 25:18) пред собствена публика срещу Берое 2016, докато Пирин Разлог загуби от гостуващия Дунав Русе с 1:3 (21:25, 25:22, 23:25, 19:25).

Дея спорт спечели у дома срещу Локомотив Авиа с 3:1 (29:27, 26:24, 23:25, 25:23).