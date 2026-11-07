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МВнР: Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков

МВнР: Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков
Снимка: БТА

Българското посолство във Варшава е в контакт с полските власти и е готово да окаже консулско съдействие при необходимост

Към момента няма данни за пострадали български граждани при стрелбата на централния площад в Краков, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи, позовавайки се на информация от посолството на България във Варшава.

При нападението на Главния пазарски площад в Краков са загинали шестима души, а други 15 са ранени, съобщават полски медии и световните агенции.

Според информацията нападателят е навлязъл с автомобил на площада и е открил огън с дългоцевно оръжие по случайно избрани минувачи. При последвала конфронтация с полицията той е бил ранен и откаран в болница.

Българското посолство във Варшава е в постоянен контакт с местните власти и следи развитието на ситуацията. От дипломатическото представителство посочват, че са готови да окажат консулско съдействие на български граждани при необходимост.

 
 

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