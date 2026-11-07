Кирил Вълчев призова българските фолклорни състави зад граница да помогнат за създаването на "Дом България"

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев призова българските фолклорни състави зад граница да помогнат на сънародниците в България да се научат да изразяват любовта си към страната така, както го правят българите в чужбина. Той отправи посланието си по време на концерта "10 години АБФСЧ", който се провежда днес, 7 ноември, в София.

В началото на приветствието си Вълчев отбеляза, че годишнината на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина се отбелязва в ден, посветен на паметта за предците.

"Събрали сме се да отбележим тези 10 години на Асоциацията на българските фолклорни състави в ден, в който си спомняме за нашите предци. Именно техният дух ни обединява", каза той.

Генералният директор на БТА посочи, че през последните пет години е имал множество възможности да се обръща към българските състави зад граница, но този път иска те да споделят своя опит с българите в страната.

"През последните пет години имах много възможности да се обръщам към вас. Но този път ще ви помоля вие да ни преподадете тук, на нас, българите в България, уроци за три неща", заяви Вълчев.

Като първи урок той открои любовта към България и начина, по който тя се изразява чрез дейността на фолклорните формации. Вторият според него е умението да се живее в разбирателство и общност, независимо от държавата, в която се намират сънародниците.

"Второ, как да живеем, както хубаво го казахте, в сговор по начина, по който го правите вие, докато пеете и танцувате заедно, където и да сте по света, а и да се събирате поне веднъж в годината, а вече започнахте и по няколко пъти, на различни места по света, вече и в България, да пеете и танцувате заедно", каза генералният директор на БТА.

Третият урок, който Вълчев посочи, е свързан с представянето на България пред света и изграждането на положителен образ на страната.

"И трето, как да представяме страната си по този начин, по който вие го правите по света, така че тя да бъде уважавана и харесвана", добави той.

Вълчев отправи и три конкретни предложения за по-тясно сътрудничество между българските институции и сънародниците зад граница. Първото е създаването на български институт под името "Дом България", който да обедини усилията на различни държавни институции за представянето на страната в чужбина.

"Да създадем, ние го наричаме с президента госпожа Илияна Йотова, "Дом България" – български институт, който да обедини разпокъсаните усилия на различни български институции в представянето на нашата страна", каза той.

По думите му институцията трябва да бъде и място, към което българските общности зад граница да могат да се обръщат и което да приемат като свой дом.

"Дом България", който да се превърне и във ваш дом, където и да сте по света, да има едно място, което България да ви е дала, а не както по-често се случва, дори страните домакини да помагат повече, отколкото го правим ние тук, от България", посочи Вълчев.

Като втора задача той открои необходимостта от подобряване на процедурите за придобиване на българско гражданство. По думите му значителна част от сънародниците в чужбина вече имат такова, но има и българи по произход, които чакат с години заради продължителни процедури, неясни срокове и участието на множество институции.

"Да ни помогнете какво да подобрим през следващите месеци, включително в нашите закони", призова генералният директор на БТА.

Третото предложение е свързано с намирането на по-ефективни начини, по които България да подкрепя сънародниците си зад граница. Вълчев отбеляза, че държавата вече подпомага българските неделни училища, а Българската православна църква полага усилия за поддържането на храмове в различни държави, но според него има възможности за допълнителни инициативи.

"И да се опитате да ни помогнете в това да намерим правилния начин ние на вас да помагаме", каза той.

Сред областите, в които според Вълчев е необходима по-голяма подкрепа, са и медиите на български език в чужбина.

"Например в сферата на медиите, от опита, който имам, не правим достатъчно, за да помагаме на тези медии по света, които говорят и пишат на български език", посочи генералният директор на БТА.

В края на приветствието си Вълчев се обърна към участниците с послание за споделената радост, като използва и името на концертната зала Joy Station.

"Понеже сме в Joy Station, тоест в, как да го наречем, "гарата на радостта", тази вечер със сигурност ще бъде много радостна. Защото голямата радост е споделената радост", допълни той.

Той завърши с цитат от стихотворението "Аз съм българче" на Иван Вазов:

"Но ще завърша с отговора на въпроса коя е първата радост на света. Казал го е дядо Вазов: "Българин да се наричам - първа радост е за мене", завърши Вълчев.

Концертът "10 години АБФСЧ", посветен на десетата годишнина от създаването на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, започна с химните на България и Европейския съюз. Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова и събира на една сцена български танцьори и хорови изпълнители от различни държави.

В програмата участват три международни фолклорни обединения - "Младост на мегдана", Световният танцов колектив "Гурбетчии" и сборният народен хор "Пъстра китка".