Четиригодишно дете загина при катастрофа в плевенското село Гривица
19-годишен шофьор е задържан за 24 часа, след като блъснал детето с автомобила си
Четиригодишно дете загина, след като беше блъснато от автомобил в плевенското село Гривица. Зад волана на "Сузуки"-то е бил 19-годишен мъж, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.
Инцидентът е станал след 15:00 ч. Ударът е бил фатален и детето е починало на място. Шофьорът е правоспособен.
Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Мъжът е задържан за срок от 24 часа в Първо районно управление на МВР в Плевен.
След катастрофата в селото е възникнало напрежение, което е било овладяно от полицията.