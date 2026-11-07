Четиригодишно дете загина при катастрофа в плевенското село Гривица

Четиригодишно дете загина, след като беше блъснато от автомобил в плевенското село Гривица. Зад волана на "Сузуки"-то е бил 19-годишен мъж, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Инцидентът е станал след 15:00 ч. Ударът е бил фатален и детето е починало на място. Шофьорът е правоспособен.

Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Мъжът е задържан за срок от 24 часа в Първо районно управление на МВР в Плевен.

След катастрофата в селото е възникнало напрежение, което е било овладяно от полицията.