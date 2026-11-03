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Шофьор на камион с 0,6 промила предизвика катастрофа край Смолян

Шофьор на камион с 0,6 промила предизвика катастрофа край Смолян
БТА

При сблъсъка с лек автомобил са пострадали и двамата водачи.

Шофьор с 0,6 промила алкохол в кръвта е предизвикал катастрофа на пътя между Смолян и Чокманово. При сблъсъка между товарен автомобил и лека кола са пострадали и двамата водачи, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Смолян.

До инцидента се стигнало, след като 55-годишният шофьор на товарен автомобил „Пежо Партнер“ загубил контрол над автомобила заради несъобразена скорост върху мократа настилка. Той навлязъл в насрещното платно и се ударил в движещия се там автомобил.

Водачът на товарния автомобил е с мозъчно сътресение и рана на главата. Настанен е в болница за наблюдение. Другият шофьор е с контузии в областта на гръдния кош и е оставен на домашно лечение.

На 55-годишния мъж са съставени два акта - за управление след употреба на алкохол и за движение с несъобразена скорост.

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