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Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната
pixabay

Валежите ще продължат в източните и планинските райони, а до края на деня дъждът ще спре почти навсякъде

През нощта облачното време ще се задържи в цялата страна, като ще има валежи. В източните райони те временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. След полунощ от югозапад дъждът постепенно ще отслабва и ще спира. Ще духа слаб вятър от север-североизток, който в Източна България ще бъде умерен до силен. Минималните температури ще са между 5° и 10°, а в София - около 5°.

Утре облачността ще остане значителна. Дъжд ще продължи да вали в отделни планински райони и в източната част на страната, като преди обяд на места валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. До края на деня те ще спрат почти навсякъде. Вятърът ще е слаб, а в източните райони - умерен до силен от север-североизток. В края на деня в Източна България той ще отслабне. В по-голямата част от страната температурите ще бъдат между 8° и 13°, докато в София се очакват около 8°.

Облачно време ще преобладава в планинските райони. Валежите ще продължат почти през целия ден предимно в масивите на Източна България, както и на отделни места в Рила и Пирин. По най-високите части дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток. Около ще достигат максималните температури на 1200 метра, а на 2000 метра ще са близо до 0°.

Облачно ще остане времето по българското Черноморие, където дъждът ще продължи. Преди обяд валежите по южното крайбрежие на места временно ще се усилят и ще бъдат значителни по количество. Север-североизточният вятър ще бъде умерен до силен. Дневните температури ще достигнат 12°-14°. Морската вода ще бъде с температура 16°-17°, а вълнението ще бъде 3-5 бала.

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