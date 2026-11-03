Слави Василев прикани Божидар Божанов да напусне парламента и обеща и той да стори същото

Депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев отправи нестандартно предложение до съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Той настоя опозиционният политик да подаде оставка от Народното събрание след което обеща и самият той да подаде. Целта, според наследника на бизнесмена Васил Василев, е да видят как ще се справят извън политиката.

"Не би трябвало да се притесняваш. Ти представляваш умните и можещите, а аз — простите и необразованите. Аз би трябвало да бедствам извън политиката, а ти — да преуспяваш навсякъде. Ако решиш, на разположение съм", пише още Василев в социалната мрежа.

Слави Василев отговаря на Божанов, който по-рано предупреди властта, че заради арогантност може да падне. Това предупреждение беше своеобразна критика към депутата на "Прогресивна България", който обидил симпатизант на "Демократична България" Методи Лалов, наричайки го "рядко щастие".

"На многоуважавания Божидар Божанов препоръчвам да се запознае в детайли с поста на техния тъй наречен последовател", пише Василев и обръща внимание, не думите на Лалов, че изминалите избори са били "поредната битка от гражданската война, която водим. От класовия сблъсък, който живеем".

"Бие се класата на тези, които искат да бъдат мерени по това какво могат, срещу класата на тези, които искат да бъдат мерени по това колко са. И това им е единственото качество. Едните имат аргументи. Другите имат бройка. Да, ние сме брутално разделени. Класово. Така и гласуваме. Малките градове и селата срещу големите градове и столицата. Нискообразованите и малограмотните срещу високообразованите и квалифицираните. Неходилите на море от 84-а срещу летуващите през уикенд в Гърция".