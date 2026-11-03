Роналдо се изправя срещу България

Синът на Кристиано Роналдо получи повиквателна за националния отбор на Португалия до 17 години. Той ще се просъедини към тима за европейските квалификации през този месец.

Един от съперниците на Португалия е България. В групата са още Сърбия и Андора. Всички мачове ще се проведат в Португалия.

България излиза срещу Сърбия (11 ноември), след това срещу Португалия (14 ноември) и накрая срещу Андора (17 ноември).

Първите два отбора ще продължат с квалификациите към Група 1, а следващите - към Група 2, които ще имат шанс за следващите квалификации.