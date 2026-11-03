ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 1 ноември 2026 г.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили подкрепата от 1 093 852 гласа или 57,566%.

За двойката на Андрей Гюров и Георги Кандев с гласували 750 251 или 39,483%

56 080 (2,951%) души са гласували с "Не подкрепям никого".

В трите районни избирателни комисии – 23-а, 24-а и 25-а на София, гласувалите на балотажа бяха повече в сравнение с първия тур.