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ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент
Снимка: БТА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили подкрепата от 1 093 852 гласа или 57,566%

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 1 ноември 2026 г.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили подкрепата от 1 093 852 гласа или 57,566%.

За двойката на Андрей Гюров и Георги Кандев с гласували 750 251 или 39,483%

56 080 (2,951%) души са гласували с "Не подкрепям никого". 

В трите районни избирателни комисии – 23-а, 24-а и 25-а на София, гласувалите на балотажа бяха повече в сравнение с първия тур.  

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