Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Движението при 16-ия километър на магистрала „Хемус“ в посока към София е временно ограничено, тъй като се разчиства платното след пътен инцидент. Информацията бе оповестена от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), като оттам уточняват, че трафикът в района се контролира от служители на „Пътна полиция“.

Преди това от АПИ поясниха, че причината за почистването са разпилени стъкла от камион на същия участък (км 16 в посока столицата). В този период превозните средства преминаваха единствено през аварийната лента.

От пътната агенция апелират към водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост.