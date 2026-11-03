Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Народният представител от ГЕРБ и член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Стефан Арсов е сезирал комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флаерти заради оправдаването на двамата обвиняеми по делото за нападението над Християн Пендиков в Охрид, съобщава „24 часа“.

В писмо до комисаря Арсов настоява да бъде обърнато специално внимание както на конкретния случай, така и на проявите на престъпления от омраза срещу българи в Република Северна Македония.

Нападението над Християн Пендиков беше извършено на 19 януари 2023 г. в Охрид. По това време той е секретар на Българския културен клуб в града. При побоя Пендиков получи тежки наранявания и беше транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София.

Първоначално двамата подсъдими получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор. След връщане на делото за повторно разглеждане обаче съдът в Охрид ги оправда.

В обръщението си до европейския комисар Арсов поставя въпроса за отношението към българската общност в Северна Македония и за необходимостта от ефективна защита на правата ѝ.

Случаят отново повдига въпроса за борбата с престъпленията от омраза и за ангажиментите на Северна Македония в областта на правата на човека във връзка с европейската ѝ интеграция.