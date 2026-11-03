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Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Стефан Арсов настоява комисарят по правата на човека да обърне внимание на оправдателната присъда и на престъпленията от омраза срещу българи в Северна Македония

Народният представител от ГЕРБ и член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Стефан Арсов е сезирал комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флаерти заради оправдаването на двамата обвиняеми по делото за нападението над Християн Пендиков в Охрид, съобщава „24 часа“.

В писмо до комисаря Арсов настоява да бъде обърнато специално внимание както на конкретния случай, така и на проявите на престъпления от омраза срещу българи в Република Северна Македония.

Нападението над Християн Пендиков беше извършено на 19 януари 2023 г. в Охрид. По това време той е секретар на Българския културен клуб в града. При побоя Пендиков получи тежки наранявания и беше транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София.

Първоначално двамата подсъдими получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор. След връщане на делото за повторно разглеждане обаче съдът в Охрид ги оправда.

В обръщението си до европейския комисар Арсов поставя въпроса за отношението към българската общност в Северна Македония и за необходимостта от ефективна защита на правата ѝ.

Случаят отново повдига въпроса за борбата с престъпленията от омраза и за ангажиментите на Северна Македония в областта на правата на човека във връзка с европейската ѝ интеграция.

 
 
 

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