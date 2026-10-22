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Християн Пендиков след решението на съда в Охрид: Да си българин не е престъпление!

Християн Пендиков след решението на съда в Охрид: Да си българин не е престъпление!
Facebook / Христијан Пендиков

Двамата обвиняеми за побоя над него бяха оправдани, въпреки че през 2025 година получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор

Основният съд в Охрид оправда Илия Спасески и Борче Ангелов, обвинени за жестокия побой над българина Християн Пендиков през януари 2023 година. Решението предизвика остра реакция от пострадалия, който го определи като позорно и заяви, че няма да се откаже от битката си за справедливост.

"Днес съдът в Охрид постанови позорно решение по моя случай. За по-малко от два часа двамата, които ме пребиха жестоко, бяха освободени от наказателна и всякаква друга отговорност", заяви Пендиков.

Той обвини съдебната система в Северна Македония, че допуска безнаказаност за насилието срещу хора с българско самосъзнание.

"Това е срамен акт за една държава, която твърди, че е правова. Решение, което ясно сочи защо тук никой няма доверие в съдебната система", посочи той.

През март 2025 година двамата обвиняеми получиха по осем месеца ефективен затвор за нанасяне на тежка телесна повреда. Присъдите обаче бяха обжалвани както от прокуратурата, така и от защитата, след което Апелативният съд в Битоля върна делото за ново разглеждане.

На днешното заседание не бяха представени нови доказателства. Съдията обяви, че мотивите за оправдателното решение ще бъдат изложени писмено.

Припомняме, че на 19 януари 2023 година Пендиков беше нападнат пред заведение в Охрид. Той получи счупена челюст, пукнати ребра, увреждания на прешлени и счупени зъби, след което беше транспортиран за лечение във Военномедицинска академия в София.

Случаят предизвика сериозно напрежение в отношенията между България и Северна Македония.

В заключение Пендиков беше категоричен, че няма да се откаже от търсенето на справедливост.

"Няма да мълча! Няма да се откажа да търся справедливост! И няма да позволя случилото се с мен да бъде забравено. Да си българин не е престъпление! Да отстояваш своята идентичност не е престъпление!", заяви той.

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