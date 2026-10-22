ЦСКА без Цварц и Гбамен срещу Нордселанд
„Червените“ обявиха група от 21 футболисти за гостуването в Дания
Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Нордселанд в основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят започва в 19:45 часа на стадион „Right to Dream Park“ във Фарум.
Извън състава останаха контузените Жоел Цварц и Жан-Филип Гбамен.
Групата на ЦСКА:
Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов.
Защитници: Дейвид Пастор, Диниш Алмейда, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев, Анжело Мартино.
Полузащитници: Бруно Жордао, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Лео Перейра.
Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой.