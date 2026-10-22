ЦСКА без Цварц и Гбамен срещу Нордселанд

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Нордселанд в основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят започва в 19:45 часа на стадион „Right to Dream Park“ във Фарум.

Извън състава останаха контузените Жоел Цварц и Жан-Филип Гбамен.

Групата на ЦСКА:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов.

Защитници: Дейвид Пастор, Диниш Алмейда, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев, Анжело Мартино.

Полузащитници: Бруно Жордао, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Лео Перейра.

Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой.