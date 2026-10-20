Боби Орлинов за "Спортен Таралеж": Левски и ЦСКА се дърпат взаимно напред

"Двата гранда на българския футбол Левски и ЦСКА се дърпат един друг напред и се мотивират. Имат здравословна конкуренция, която на мен ми харесва. Представят се добре в европейските турнири и играха не лошо в мачовете миналата седмица. Имаше и сблъсък с действителността. Говоря за срещата на "сините" с АЕК в плейофа на Шампионската лига. Моята съпруга Евдокия Попадинова игра там известно време и аз от първо лице видях каква е организация в този клуб. Наблюдавах как се работи и какво е нивото. Много по-добро, от който и да е български отбор", това каза за "Спортен Таралеж" известният спортен журналист и създател на видео съдържание в социалните мрежи Борислав Орлинов.

Той коментира и грешката на Светослав Вуцов в мача на Левски срещу НЕК Ниймеген.

"Един вратар играе така, както му кажеш. Хулио Веласкес няма да направи драма, ако сгреши, но със сигурност ще направи, ако Вуцов бе започнал да изритва топката безцелно и да се притеснява. Не трябва да бъде винен, той прави това според инструкциите. Не е драматично и с такива мачове се расте. Според мен Милан е отборът срещу когото Левски може да хвърли бомбата и да победи. Италианският футбол не е такъв, какъвто беше преди време. Въпреки всичко, където и да отиде Милан си е фаворит. Аз съм фен на италианския футбол и по-специално на Наполи. В Неапол си намерих жена, така че няма как да не съм привърженик на този клуб".

Евдокия Попадинова и Боби се ожениха преди около три месеца. Той сподели и нейния принос в развитието на женския футбол в България.

"Тя помогна на много момичета да отидат в чужбина и да играят там. Без това да е публично, но с мнението й. Често я търсят да даде съвет и да сподели своето впечатление за някое момиче към, което има интерес от друго първенство. Евдокия съдейства със своите контакти и опит. Дано един ден, някоя да достигне нейното ниво, а даже и да я задмине", каза още Орлинов за "Спортен Таралеж".

Спортният журналист анализира и моментното състояние на Григор Димитров и дали той ще може да направи още един голям пробив в световната ранглиста.

"Като ниво на тенис без проблем. Григор може да се върне в световния елит, но му пречат контузиите. В състояние е да затрудни всички млади лъвчета с неговия ретро тенис, както го определят някои специалисти. Имаше размазващи победи срещу Яник Синер и Карлос Алкарас. Играе му се тенис все още. Но всичко зависи от тялото му. Димитров не е способен да издържи три поредни тежки мача. Но е способен да играе на високо ниво, в това съм убеден", заяви Боби Орлинов.