ЦСКА планира завръщане на „Българска армия“ срещу Славия

ЦСКА прави необходимото да изиграе първия си мач на реконструирания стадион „Българска армия“ срещу Славия на 30 октомври, съобщава БГНЕС.

Съоръжението вече изглежда завършено, но преди официалното му използване предстоят задължителни технически проверки. Финалните тестове засега не позволяват на клуба да потвърди дата за завръщането си в Борисовата градина.

По програма „червените“ трябва да приемат Лудогорец на 26 октомври в среща от 12-ия кръг на Първа лига. Все още не е решено дали ЦСКА ще поиска отлагане на двубоя. Ако той се проведе по график, ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“.

Така мачът със Славия на 30 октомври остава първата възможна дата за завръщането на ЦСКА на „Българска армия“. Домакинството ще се състои там само ако проверките приключат успешно и бъдат издадени необходимите разрешителни.