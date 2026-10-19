Нордселанд може да върне норвежки национал за мача с ЦСКА

Следващият съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите - Нордселанд, може да получи сериозно подкрепление за предстоящия двубой с „червените“. Норвежкият национал Ола Солбакен постепенно се завръща след продължителни проблеми с контузии, съобщава датското издание Tipsbladet.

Паузата за националните отбори е дала на 28-годишното крило допълнително време, за да напредне с възстановяването си. В Дания определят евентуалното му завръщане като почти равносилно на привличането на нов футболист извън трансферния прозорец.

Солбакен вече попадна в групата на Нордселанд за гостуването на Хартс в Лигата на конференциите на 15 октомври. Срещата завърши 1:1, но норвежецът остана на резервната скамейка и не записа игрови минути.

Последното му участие в датското първенство е от 20 септември, когато влезе за 13 минути при загубата с 1:4 от Виборг. Няколко дни по-рано той игра 70 минути и се разписа при победата с 3:0 над Ватанспор за Купата на Дания.

Норвежкият национал действа основно по десния фланг на атаката и предпочита да използва силния си ляв крак. Неговото завръщане би увеличило възможностите на треньора Йенс Фьонсков Олсен в офанзивен план.

Засега няма потвърждение дали Солбакен ще бъде използван срещу ЦСКА и доколко е възстановил игровата си форма. Нордселанд приема „червените“ на 22 октомври в следващия им двубой от Лигата на конференциите.