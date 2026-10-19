Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Нордселанд може да върне норвежки национал за мача с ЦСКА

Нордселанд може да върне норвежки национал за мача с ЦСКА
Facebook/FC Nordsjaelland

Ола Солбакен постепенно навлиза във форма след продължителни проблеми с контузии и може да даде допълнителна опция в атаката на датчаните

Следващият съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите - Нордселанд, може да получи сериозно подкрепление за предстоящия двубой с „червените“. Норвежкият национал Ола Солбакен постепенно се завръща след продължителни проблеми с контузии, съобщава датското издание Tipsbladet.

Паузата за националните отбори е дала на 28-годишното крило допълнително време, за да напредне с възстановяването си. В Дания определят евентуалното му завръщане като почти равносилно на привличането на нов футболист извън трансферния прозорец.

Солбакен вече попадна в групата на Нордселанд за гостуването на Хартс в Лигата на конференциите на 15 октомври. Срещата завърши 1:1, но норвежецът остана на резервната скамейка и не записа игрови минути.

Последното му участие в датското първенство е от 20 септември, когато влезе за 13 минути при загубата с 1:4 от Виборг. Няколко дни по-рано той игра 70 минути и се разписа при победата с 3:0 над Ватанспор за Купата на Дания.

Норвежкият национал действа основно по десния фланг на атаката и предпочита да използва силния си ляв крак. Неговото завръщане би увеличило възможностите на треньора Йенс Фьонсков Олсен в офанзивен план.

Засега няма потвърждение дали Солбакен ще бъде използван срещу ЦСКА и доколко е възстановил игровата си форма. Нордселанд приема „червените“ на 22 октомври в следващия им двубой от Лигата на конференциите.

Още по темата

ЦСКА се измъчи срещу Несебър, но продължи напред за Купата на България

ЦСКА се измъчи срещу Несебър, но продължи напред за Купата на България

Нефтохимик обърна ЦСКА от 0:2 и е на финал за Суперкупата по волейбол

Нефтохимик обърна ЦСКА от 0:2 и е на финал за Суперкупата по волейбол

Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

ЦСКА след европейската битка с Монако: Отбор и публика бяха едно цяло

ЦСКА след европейската битка с Монако: Отбор и публика бяха едно цяло

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

Акрам Бурас се завръща за европейското гостуване на Левски

Акрам Бурас се завръща за европейското гостуване на Левски

Водещи

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

  • Преди 5 минути
Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

  • Преди 7 минути
Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

  • Преди 15 минути
Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

NYT: Изкуственият интелект може да ни направи по-богати от всякога. Готови ли сме да му предадем контрола над света?

NYT: Изкуственият интелект може да ни направи по-богати от всякога. Готови ли сме да му предадем контрола над света?

  • Преди 29 минути
Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

  • Преди 30 минути
Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

  • Преди 32 минути
Защо се бавят ваксините за деца

Защо се бавят ваксините за деца

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

  • Преди 38 минути
Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

  • Преди 51 минути
57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

  • Преди 1 час
Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.