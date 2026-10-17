Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев
Специалистът си отиде след продължително и тежко боледуване
Треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев почина след продължително и тежко боледуване, съобщиха от столичния футболен клуб.
„С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА“, написаха „червените“.
От клуба изразиха съболезнования към семейството и близките на специалиста.
„Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент. Поклон пред паметта му!“, допълниха от ЦСКА 1948.