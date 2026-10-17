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Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев
БТА

Специалистът си отиде след продължително и тежко боледуване

Треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев почина след продължително и тежко боледуване, съобщиха от столичния футболен клуб.

„С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА“, написаха „червените“.

От клуба изразиха съболезнования към семейството и близките на специалиста.

„Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент. Поклон пред паметта му!“, допълниха от ЦСКА 1948.

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