Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев почина след продължително и тежко боледуване, съобщиха от столичния футболен клуб.

„С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА“, написаха „червените“.

От клуба изразиха съболезнования към семейството и близките на специалиста.

„Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент. Поклон пред паметта му!“, допълниха от ЦСКА 1948.