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ЦСКА 1948 превзе Бургас за едно полувреме

ЦСКА 1948 превзе Бургас за едно полувреме

„Червените" от Бистрица са първият осминафиналист за Купата на България

ЦСКА 1948 е първият осминафиналист в турнира за Купата на България. „Червените" от Бистрица очаквано победиха Нефтохимик Бургас с 4:0. Гостите си подпечатаха успеха на стадион „Лазур" още през първото полувреме, когато вкараха всичките си голове. Андре Хофман (6'), Атанас Илиев (7', 44') и Браян Собреро (30') бяха точни за финалиста в турнира от сезон 2022/23.

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В 6-ата минута гостите откриха резултата чрез Андре Хофман, който се оказа най-съобразителен в наказателното поле. Още в следващата атака Атанас Илиев удвои преднината на своя тим, възползвайки се от хубаво подаване на Браян Собреро. Малко след това Величков се отчете с две добри спасявания.

Натискът на ЦСКА 1948 продължи и логичното се случи в 30-ата минута. „Шейховете" отново не успяха да изчистят топката по най-добрия начин и тя попадна в краката на Браян Собреро, който покачи на 3:0. В 42-ата минута „зелените" изявиха сериозни претенции за дузпа, които обаче не бяха уважени от главния съдия Димо Димов.

Минута преди края на първото полувреме Атанас Илиев изпревари противников защитник и технично пусна кълбото покрай стража на Нафтата - 4:0.

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