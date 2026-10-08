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Лудогорец обясни защо отказа участие в Купата на Елита

Лудогорец обясни защо отказа участие в Купата на Елита
БТА

Георги Караманджуков посочи сгъстения календар, дългите пътувания и регламента, който превръща „орлите“ в гости във всеки мач

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков разкри защо клубът е отказал участие в новия турнир Купа на Елита пред Дарик радио и Dsport.

Решението е взето още през миналия сезон заради натоварената програма и условията в регламента. Според тях домакин на четвъртфиналите и полуфиналите е отборът с по-висока посещаемост през предходната кампания.

Това означава, че Лудогорец вероятно би гостувал във всеки свой двубой, което според клуба създава допълнително натоварване за футболистите.

„Още миналата година отказахме участие заради изключително сгъстената програма и регламента, според който щяхме да гостуваме във всички мачове. Това е свързано с много пътуване и липса на достатъчно време за възстановяване“, заяви Караманджуков.

Спортният директор подчерта, че турнирът може да бъде полезен за част от българските клубове, но не се вписва в програмата на Лудогорец, който се състезава на няколко фронта.

„Едно гостуване до София предполага около пет часа пътуване, често след късни мачове. Затова преценихме, че участието не е добро за нашия отбор от спортно-техническа гледна точка“, обясни той.

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