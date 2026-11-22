Стотици миряни и духовници се поклониха пред тленните останки на Ловчанския митрополит Гавриил в синодалния параклис в София. Владиката почина на 22 ноември на 76-годишна възраст във Военномедицинска академия вследствие на остър панкреатит, след като през последните дни здравословното му състояние се е влошило сериозно, съобщава БНТ.

Тленните останки на митрополита бяха пренесени в Светия синод малко преди 14:00 часа. Пред параклиса се образува опашка от хора, дошли да отдадат последна почит на духовника.

Заупокойни молитви отслужиха епископите Тихон и Герасим, а по-късно към тях се присъедини и българският патриарх Даниил.

"Изключително принципен, изключително верен на Бога архиерей, с църковно самосъзнание", заяви патриарх Даниил, като подчерта отдадеността на митрополит Гавриил към духовното просвещение и грижата за поверените му вярващи.

Духовници и миряни си спомниха за неговата скромност, смирение и твърдост във вярата. Сред заслугите му те откроиха усилията за въвеждането на предмета "Религия" в училище, както и дейността му в Ловчанската епархия.

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний определи покойния владика като духовник, който винаги е поставял другите пред себе си.

"Беше истински монах, беше духовник, който поставяше всички преди себе си, на първо място, разбира се Бога, след това грижата за повереното му паство, живееше скромно", сподели митрополит Антоний.

Отец Кирил от столичния храм "Света Неделя" разказа за трудолюбието на митрополит Гавриил още от монашеските му години. По думите му владиката не се е притеснявал да извършва и тежка физическа работа, включително да управлява трактор в манастира.

Почит към митрополит Гавриил беше отдадена и в Ловеч, където десетки граждани запалиха свещи в негова памет. В града е обявен тридневен траур.

От Светия синод определиха покойния духовник като ревностен монах, горещ молитвеник и човек с дълбока и искрена вяра.

Президентът Илияна Йотова също изрази съболезнования по повод кончината му. В посланието си тя отбеляза, че със своите мъдри слова и блага усмивка митрополит Гавриил се е стремял да възпитава вяра, смирение и любов към ближния, както и да учи децата на доброта и милосърдие.

На 23 ноември Светият синод ще проведе извънредно заседание, на което ще бъдат определени датите за опелото и погребението на митрополит Гавриил.

Очаква се на заседанието да бъде избран и наместник на овдовелия Ловчански митрополитски престол, който да поеме временно управлението на епархията.