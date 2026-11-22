29-годишният шофьор, който предизвика полицейско преследване в центъра на София и се блъсна в патрулен автомобил, отрече да е откраднал колата, която е управлявал. Пред bTV мъжът заяви, че е намерил автомобила на паркинг с ключовете вътре.

"Не съм я откраднал, намерих я на един паркинг. С ключовете беше. И се качих", обясни той.

Мъжът коментира и причината, поради която не се е подчинил на подадените от полицията сигнали за спиране.

"Не знам, е така. Не знам. Не спрях просто", заяви 29-годишният водач.

ТАРАЛЕЖ припомня, че по-рано днес 29-годишният мъж предизвика полицейско преследване с противозаконно отнет автомобил в центъра на София. Водачът не се подчинил на подадените от униформените сигнали за спиране, преминал през няколко кръстовища на червен светофар и впоследствие се блъснал в полицейски автомобил в района на булевард "Мадрид" и булевард "Евлоги и Христо Георгиеви".

Автомобилът е бил отнет от село Петърч, като сигналът за кражбата е подаден сутринта. Впоследствие колата е засечена от системата за видеонаблюдение в София, а около 14:00 часа е подаден сигнал до полицията.

При опита на униформените да спрат автомобила водачът ускорил движението си и преминал през няколко кръстовища, без да спазва светлинните сигнали.

В района на Ректората мъжът преминал на червен светофар, но не предизвикал катастрофа. Преследването продължило до булевард "Мадрид", в близост до градинката на Театър "София", където автомобилът се ударил в ограда. При инцидента е ударена и полицейска кола.

Шофьорът призна пред bTV, че е употребявал наркотици. Направеният му тест е отчел положителен резултат за метамфетамин.

На въпрос дали е вземал наркотични вещества мъжът отговори утвърдително. Пробата на полицейския служител, участвал в инцидента, е отрицателна.

По информация на полицията 29-годишният водач е пътувал с 28-годишна жена. Двамата са криминално проявени за престъпления против собствеността, включително кражби и грабежи.

В преследването са участвали специализирани полицейски сили и жандармерия.

При проверката на автомобила в багажника е открит и откраднат електрически велосипед.

Обстоятелствата около противозаконното отнемане на автомобила и действията на водача се изясняват. Твърдението му, че е намерил колата с ключовете вътре, е неговата версия за случилото се.