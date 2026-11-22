Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия. Това заяви премиерът Румен Радев след разговорите си в Рияд с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, информираха от правителствената пресслужба.

Българският министър-председател отбеляза, че в Рияд високо оценяват политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на кабинета у нас, което вдъхва увереност на инвеститорите за съвместни инициативи. По думите му ресурсът на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия е наистина огромен.

Сред основните акценти на срещата са били партньорството в енергетиката, изграждането на индустриални зони, производствата с висока добавена стойност, туризмът, градоустройството, отбранителната промишленост и дигитализацията.

Радев уточни, че още през идните седмици у нас пристигат саудитски експертни екипи, за да стартира конкретното планиране и изпълнение на проектите. Той изтъкна и впечатляващите темпове на модернизация на кралството, припомняйки, че скорошен доклад на ООН го нарежда сред глобалните лидери в електронното управление и дигиталната трансформация.

Премиерът определи Саудитска Арабия като водещ партньор за България и ЕС в Близкия изток, играещ решаваща роля за регионалната сигурност. Двамата лидери са се обединили около тезата, че свързаността е основен двигател за мира и икономическия напредък.

В тази връзка Румен Радев отправи покана към принц Мохамед бин Салман за участие в Срещата на върха за свързаността, която страната ни организира съвместно с Европейската комисия на 8 април догодина.

Радев акцентира върху ключовото значение на кралството за енергийните доставки към България и Европа чрез планирания железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция, както и върху потенциала за редица други транспортни, енергийни и дигитални трасета.

„Благодаря на Негово Кралско Височество принц Мохамед бин Салман за поканата за официалното посещение в Саудитска Арабия и изключително топлото гостоприемство“, заяви още Радев.

Според българския премиер днешните разговори затвърждават поетия ангажимент от миналогодишната им среща на Форума за инвестиции в бъдещето диалогът на най-високо ниво да се превърне в прагматично икономическо партньорство. По-рано през деня ресорни български министри също проведоха работни срещи със своите саудитски колеги, след като вчера официалната делегация беше посрещната в столицата Рияд от министъра на търговията д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби.