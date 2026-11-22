Александър Георгиев посочи пропуските пред вратата на Левски като една от причините за загубата на Локомотив София с 1:4 на стадион “Георги Аспарухов”. Треньорът заяви, че ще направи по-подробен анализ на двубоя на следващия ден.

“Изключително слаби бяхме пред гола, там имаме слабост, защото имахме три-четири положения. В очертанията на нашата врата имаше шест удара и четири гола. Трябва да работим върху това, не съм доволен”, каза Георгиев.

Според него схемата и пресата на Локомотив са изненадали съперника, а отборът е изглеждал по-добре физически. Той обаче призна класата на Левски и подчерта, че срещу такъв съперник пропуснатите положения струват скъпо. “Няма как да създаваме положения и да не ги вкарваме”, добави наставникът.

Георгиев отправи и критики към съдията Георги Давидов. Според треньора реферът е подминал нарушения в полза на Локомотив, а в други ситуации е показал картони на неговите футболисти.

“Под всякаква критика са съдиите, не е нужно да се помага на силните”, заяви Георгиев.