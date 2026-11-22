Омбудсманът Велислава Делчева и мотористи от цялата страна се включиха в мотошествие срещу домашното насилие под надслов "Домът е обич, не страх!“. Инициативата е посветена на Международния ден за борба с насилието над жени и отправя послание за обществена нетърпимост към агресията, съобщава БНТ.

Основната цел на кампанията е да привлече вниманието към проблема с домашното насилие, който може да засегне всеки човек независимо от неговия социален статус. Организаторите подчертават, че истинската сила се изразява в уважението, подкрепата и защитата на по-уязвимите, а не в проявите на агресия.

"Моят призив е да гледаме на насилието и агресията непримиримо като общество, ние да не се съгласяваме това да се случва. Независимо дали е вкъщи, независимо дали е на пътя, независимо дали е някъде другаде, дори бих казала и в парламента“, заяви омбудсманът Велислава Делчева.

Данните за домашното насилие в страната продължават да показват сериозността на проблема. Само в София през 2025 г. са образувани над 760 нови преписки и досъдебни производства, свързани с домашно насилие.

В инициативата се включиха представители на различни организации, които призоваха обществото да не остава безучастно към случаите на насилие.

Президентът на Widows Sons Grand Chapter Bulgaria Даниел Капсъзов подчерта, че силата не трябва да се свързва с причиняването на болка и страдание.

"Силата не е в това да бъдат наранявани и накърнявани, а силата е в това да бъдат показвани, как е правилният път - доброто трябва да преуспее“, заяви той.

Призив за по-голяма обществена ангажираност отправи и президентът на Зонта клуб "Света София“ Венета Димитрова.

"Толкова много години, в които ние по една или друга причина си затваряме очите, но е крайно време да кажем: стига - не, и моля ви обществото да се събуди и наистина да изяви глас и да прояви съпричастност към всички жертви“, посочи тя.

Участниците в мотошествието подчертаха необходимостта от по-голяма чувствителност към проявите на домашно насилие и от активна обществена подкрепа за пострадалите.

Кампанията "Домът е обич, не страх!“ поставя акцент върху отговорността на обществото да разпознава насилието, да не го оправдава и да не остава безучастно към жертвите.