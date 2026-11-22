37-годишният д-р Селахаттин Акча, който е сред най-тежко пострадалите при верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, постепенно се възстановява след три тежки операции и три дни в кома. Близо две седмици след инцидента лекарят се подготвя да се прибере при съпругата си и шестмесечния им син, съобщава bTV.

Д-р Акча пристига в България, за да учи медицина, но след дипломирането си решава да остане и да работи в страната. В деня на катастрофата той пътува от Пловдив към Бургас, където му предстои дежурство като инфекционист в Детската болница "Света Анастасия".

Пътуването му обаче е прекъснато от тежък сблъсък с товарен автомобил в условията на гъста мъгла.

"Просто като се ударих, за миг нищо не видях, защото беше много мъгла. Както видях тира, така съм се блъснал. Единственото, което помня, е как викам "Ааа" от удара", разказва д-р Акча пред bTV.

Въпреки тежките си наранявания лекарят успява да излезе от смачкания автомобил, като избутва повредената врата със здравия си крак.

След като напуска превозното средство, той пада на пътното платно и се придвижва с помощта на ръцете си, докато чака пристигането на спешните екипи.

"Паднах и с ръцете ходих между двете платна на магистралата. И там чаках, просто от болките крещя и хората също крещят. Това ужасно беше", спомня си пострадалият.

На помощ му се притичва медицинската сестра Теодора Трифонова от болница "Сърце и мозък" в Бургас. Тя превързва раните му и стабилизира пострадалите крайници до пристигането на линейките.

Д-р Акча изразява благодарността си към медицинската сестра, която му оказва първа помощ в минутите след тежкия инцидент.

След катастрофата започва продължителна битка за живота му. Лекарят претърпява три операции и прекарва три дни в кома.

"Беше в тежък травматичен шок, с фрактури на лява китка, десен лакът и дясна подбедрица, с много изразен болков синдром", обяснява д-р Валентин Милев, началник на Отделението по реанимация в болница "Сърце и мозък" в Бургас.

Колегата на пострадалия лекар д-р Ахмед Гечгел показва кадри от напълно смачкания автомобил и споделя облекчението си, че д-р Акча е оцелял.

"Много сме щастливи, че оцеля. И моите съболезнования на другите граждани на България", казва той.

Към момента състоянието на д-р Акча се подобрява. При посещенията на лекуващите го медици той вече успява да движи ръката и тялото си. Предстои му продължителен период на възстановяване.

37-годишният лекар завършва Медицинския университет в Пловдив през 2017 г. След това работи в системата на спешната помощ и в лечебни заведения в Пловдив и Пазарджик, а понастоящем е част от екипа на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас.

У дома го очакват 26-годишната му съпруга и шестмесечният им син.

Верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия" от 10 ноември отне живота на 13 души и остави множество пострадали.

За д-р Селахаттин Акча, който ежедневно се грижи за здравето на своите пациенти, трагедията се превръща в лична битка за оцеляване. След усилията на медицинските екипи той вече е на път да се завърне при семейството си.