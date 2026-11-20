Стотици хора се включиха в извънредна кръводарителска кампания след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Пред Кръвния център в Бургас се извиха дълги опашки от доброволци, готови да помогнат на пострадалите. Благодарение на мащабната мобилизация са осигурени достатъчно кръв и кръвни съставки за лечението на ранените, съобщи д-р Савина Костадинова пред bTV.

Медиците разбрали за мащабите на трагедията, след като очаквана доставка на кръв от Стара Загора се забавила. Незабавно бил сформиран допълнителен екип, който да посрещне големия брой желаещи да дарят.

„На 10 ноември, когато очаквахме доставката на кръв от Районния кръвен център в Стара Загора, тя се забави и тогава разбрахме, че има огромна трагедия на автомагистрала „Тракия“. След това веднага беше сформиран екип. Всички дойдоха извънредно, за да можем да поемем големия брой кръводарители“, разказа д-р Костадинова.

По думите ѝ сред доброволците е имало както редовни кръводарители, така и много хора, които за първи път са решили да дарят кръв.

„Най-силно впечатление ми направи това, че хората изчакваха търпеливо, редяха се, за да могат да направят едно много добро дело. Имаше хора на всякакви възрасти. Освен нашите редовни кръводарители имаше и много хора, които за първи път идваха да дарят“, сподели тя.

Лекарката обясни, че част от хората първоначално изпитвали притеснение от процедурата, но страхът им бързо изчезвал след влизането в залата за кръводаряване.

Кампанията е била най-активна през първите три дни след катастрофата. Само през първите два дни са се отзовали над 300 кръводарители. На третия ден е организирана и изнесена акция в Поморие, където са се включили повече от 50 души.

Общо през третия ден в Кръвния център в Бургас и в Поморие са се отзовали над 110 доброволци.

„Мисля, че това е най-мащабната акция не само откакто аз работя тук, но и като цяло за Бургаска област“, коментира д-р Костадинова.

Тя благодари на всички кръводарители, както и на медицинския екип и неговия ръководител д-р Желязкова, които са работили извънредно, за да могат да приемат желаещите да помогнат.

Въпреки че необходимите количества кръв за пострадалите при катастрофата вече са осигурени, нуждата от кръводарители остава постоянна, подчерта медикът.

„С наближаването на коледните празници един чудесен повод е всички здрави хора да направят безценен подарък на човек в нужда. Последната кампания, която ми е известна засега, е на 4 декември, но всеки ден може да ни откриете тук, в Кръвния център“, призова тя.

Д-р Костадинова определи реакцията на обществото след трагедията като доказателство за силна гражданска солидарност.

„Народът също през тези дни показа, че има активна гражданска позиция и че при такъв тежък инцидент се отзоваха супер много хора. Умората премина бързо, когато разбрахме, че са набавени достатъчно кръв и кръвни съставки за лечението на пострадалите“, сподели лекарката.

Тя призова и младите медици да не забравят удовлетворението от професията, въпреки натоварването и трудностите в здравната система.

„Чувствам се супер полезна на обществото. Приканвам всеки млад лекар да мисли не само за натовареността, но и в тази посока – че помагаме на много хора“, каза още д-р Костадинова.

Медиците напомнят, че кръвта е жизненоважна не само при тежки катастрофи и извънредни ситуации, но и за ежедневното лечение на пациенти, поради което редовното доброволно кръводаряване остава изключително важно.