Лейн Хътсън отбеляза два гола в последните малко повече от пет минути, включително победното попадение след перфектна комбинация с Ник Сузуки в първата минута на продължението, за да помогне на Монреал Канейдиънс да обърне Каролина Хърикейнс с 2:1 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Носителят на Купа "Стенли" Хърикейнс водеха в повторение на миналогодишния финал на Източната конференция, преди Хътсън да се разпише. Първо той проби отляво и прати шайбата в горния ляв ъгъл зад Пьотр Кочетков, изравнявайки резултата на 1:1 в 15:01 минута на третата част. След това подаде на Сузуки вдясно и веднага се насочи към вратата, изпреварвайки Себастиан Ахо от Каролина. Пасът на Сузуки бе точен, а Хътсън изчака Кочетков да падне на леда, преди да вдигне шайбата над него и да я прати във вратата.

Сузуки асистира и за първия гол на Хътсън, а Якуб Добеш завърши с 26 спасявания, като Монреал записа втора поредна победа след успеха с 3:2 над Ню Джърси в сряда.

Адриан Кемпе отбеляза единствения гол при дузпите, а Лос Анджелис навакса пасив от три гола, за да спечели срещу Торонто с 4:3 и да нанесе осма поредна загуба на Мейпъл Лийфс.

Алекс Търкот, Алекс Лаферие и Ерик Хаула се разписаха в редовното време за Лос Анджелис (7-11-2), като Дарси Кюмпер отрази 24 удара. Остън Матюс реализира гол и асистенция за Торонто. Джон Таварес и Дакота Джошуа също се разписаха, а Антъни Столарз спаси 25 удара. Уилям Нюландер добави две асистенции.

Травис Конечни отбеляза 39 секунди след началото на продължението и донесе обрат от 2:5 до 6:5 за Филаделфия срещу Отава. Кам Йорк реализира два гола, а Оуен Типет, Тайсън Фьорстър и Джейми Драйсдейл също се разписаха за Флайърс, които спечелиха три от последните си четири мача. Конекни добави и три асистенции.

Дилън Козенс бе най-резултатен за Отава с два гола. Клод Жиру, Дрейк Батерсън и Филип Томасино също се разписаха, а серията от три поредни победи на Сенаторс бе прекъсната. Самюел Ерсон от Отава, който спаси 13 от 19 удара, направи първия си старт срещу бившия си отбор.

Джими Снъггеруд и Дилън Холоуей отбелязаха по два гола за победата на Сейнт Луис над изпадналия в криза Питсбърг с 5:2. Джъстин Барън също се разписа, а Робърт Томас завърши с три асистенции за Блус, които спечелиха четири от последните си пет мача. Джоел Хофер направи 31 спасявания.

Рикард Ракел реализира и двата гола за Пингуинс, които имат седем загуби в последните си девет срещи и са близо до дъното на Източната конференция.

Расмус Далин и Бек Маленстин вкараха с разлика от 25 секунди в първата третина, а Бъфало спечели с 6:3 и нанесе четвърта поредна загуба на Вашингтон.

Джак Куин се разписа два пъти, а Зак Бенсън и Тейдж Томпсън също реализираха за Сейбърс.

Александър Овечкин изпревари дългогодишния си съотборник Никлас Бекстрьом за лидер по асистенции в историята на Вашингтон с 763-та си асистенция.

Джош Мориси отбеляза първия си гол за сезона 3:02 минути преди края на продължението, за да донесе победа на Уинипег срещу Ню Йорк с 4:3.

Кайл Конър реализира 18-ия си гол за сезона и добави асистенция, а Морган Барън и Коул Перфети също се разписаха за Джетс, които имат седем победи в последните си осем мача. Марк Шайфеле записа три асистенции, а Габриел Виларди добави две. Нико Дос направи 22 спасявания и вече е с баланс 3-1, откакто бе привлечен от Ню Джърси в сделката за Конър Хелебьок.

Антъни Дюклер, Емил Хайнеман и Кайл Палмиери се разписаха за Ню Йорк, чиято серия от три поредни победи бе прекъсната. Семьон Варламов спаси 18 удара.

Андрей Василевски отрази 23 удара, а Тампа Бей стана първият отбор този сезон, който не позволи на Конър МакДейвид да се разпише при победа над Едмънтън с 3:1.

МакДейвид започна сезона с 23 поредни мача с точка, което е четвъртата най-дълга серия в историята на лигата от началото на сезона. Той завърши мача с два удара към вратата.

Василевски бе на 1:39 минути от първия си мач без допуснат гол за сезона. Никита Кучеров, Джон Карлсън и Иля Михеев реализираха за Тампа Бей, който има баланс 10-1 у дома.

Девън Леви спаси 17 удара за Едмънтън, чиято серия от шест поредни победи бе прекъсната. Шакир Мухамадулин се разписа за Ойлърс. Едмънтън загуби за първи път в редовното време като гост този сезон и вече е с баланс 10-1-1.

В други мачове Кълъмбъс спечели срещу Чикаго с 4:2, Далас се наложи над Вегас с 4:3 след дузпи, Минесота надделя над Калгари с 4:1, Колорадо разгроми Анахайм с 4:0, а Сиатъл прекъсна серията си от три поредни загуби с победа над Ванкувър с 5:1.