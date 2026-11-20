Лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини управляващите и "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в предварителна договорка за състава на Висшия съдебен съвет (ВСС). Изявлението му дойде в деня, в който Народното събрание започна процедурата по избор на членове на Съдийската и Прокурорската колегия от парламентарната квота.

Пеевски заяви, че ДПС ще подкрепи повечето кандидати, с изключение на Емил Дечев, Андрей Янкулов и кандидатката, издигната от "Възраждане". По думите му целта е отговорността за бъдещите решения на съдебната власт да бъде поета от управляващите и ПП-ДБ.

"Всичко е договорено между управляващите и ПП-ДБ. Това си е техният ВСС, подчертавам. Надявам се от днес никога повече ВСС и който е бил от съдебната власт да не бъде приписван на ДПС", заяви Пеевски.

Лидерът на партията отправи критики към Емил Дечев, като заяви, че ДПС не може да подкрепи кандидатурата му. Той се позова на твърдения, свързани с личния живот на Дечев, и го обвини в оказване на полицейски натиск по време на избори.

Пеевски отправи обвинения и към Андрей Янкулов, като заяви, че той е оказвал натиск върху институциите във връзка със случая "Петрохан". Лидерът на ДПС го определи и като "най-некадърния правосъден министър". Тези твърдения са част от политическото изявление на Пеевски и не са представени като установени факти.

По отношение на кандидатката на "Възраждане" той посочи, че ДПС няма да я подкрепи по идеологически причини.

"Другите ще ги подкрепим, за да може вече цялата отговорност за съдебната власт да бъде върху новата сглобка", заяви Пеевски.

Според него управляващите и ПП-ДБ ще носят отговорност и за бъдещите назначения на главен прокурор, председател на Върховния административен съд и други ръководни длъжности в съдебната система.

"Оттам нататък, честито на сватбата днес. А кои са, кой е булката, кой е младоженецът, ще ви разкажа по-нататък", добави лидерът на ДПС.

След изявлението му депутатът от ДПС Хамид Хамид прочете имената на 11 кандидати, които според партията ще бъдат избрани за членове на ВСС. Това се случи преди началото на гласуването в пленарната зала.

Според прогнозата на ДПС шестимата бъдещи членове на Съдийската колегия ще бъдат Петьо Славов, Емил Дечев, Калин Баталски, Таня Радуловска-Мадамжиева, Иван Ранчев и Цветко Лазаров.

За петте места в Прокурорската колегия партията посочи проф. Екатерина Салкова-Гетова, Андрей Янкулов, проф. Веселин Вучков, Красимир Комсалов и Иван Калибацев.

"Честито на новоизбраните, договорените. Това по тъмни доби е договорено от новата сглобка. Честито на новата сглобка", заяви Хамид.

Посочените от ДПС имена представляват прогноза на партията, а не официален резултат от парламентарния вот.

За попълването на парламентарната квота във ВСС депутатите трябва да изберат общо 11 членове - шестима за Съдийската и петима за Прокурорската колегия. За избора на всеки кандидат е необходимо мнозинство от най-малко 160 народни представители.

Към момента на изявленията няма обявени резултати от гласуването, които да потвърждават твърденията на ДПС за предварително договорен състав на съдебния съвет.