Ремонтът на парк „Хиподрума“ в София предизвика недоволство сред жителите на квартала. Хората сигнализират за увредени корени на стари дървета, разрушени настилки и премахнати здрави пейки. Според тях строителните дейности застрашават зелените площи и могат да доведат до трайно увреждане на растителността. От районната администрация потвърдиха, че е установено нарушение при изграждането на поливната система, за което изпълнителят ще бъде санкциониран.

Пред bTV жители на квартала изразиха опасения, че вместо да подобри състоянието на парка, реконструкцията ще доведе до унищожаване на част от зелената му система.

„Притесненията са свързани с това, че се унищожават старите дървета на квартала. Тази градинка е сърцето на нашия квартал. Дърветата са нашият въздух и нашата почва. Начинът, по който се извършва ремонтът, е изключително безхаберен. Унищожават се дървета, унищожава се настилката, унищожават се ливадите, където има екосистема от животни, които живеят там. Няма смисъл да имаме парк, ако всичко се превърне в един асфалт“, заяви Елвира Бакариян.

Жителите настояват да бъде извършена екологична оценка на строителните дейности и да бъдат наложени санкции за установените нарушения.

„Нашите искания са да се направи екологична оценка на начина, по който се извършва този ремонт, и да се наложат глоби на изпълнителите, които в момента са прерязали корените на дърветата – на старите дървета, независимо че е предвидено засаждането на нови. Това не е същото като едно старо дърво, от което дишаме, което е нашият дом и е дом на птици и на толкова много живи същества“, подчерта Бакариян.

По думите ѝ тежката строителна техника преминава през тревните площи, а строителните отпадъци се складират на места, които не са предназначени за това. Тя твърди, че по договор изпълнителят е задължен да осигури специално обособени зони за съхранението им.

„Освен това се разрушават здрави настилки, здрави пейки – всичко това се изхвърля. Машините минават през поляните вече не знам кой месец. Строителни отпадъци се трупат навсякъде“, посочи тя.

Друга жителка на квартала предупреди, че увреждането на кореновата система може да доведе до постепенно изсъхване на дърветата, дори ако те не бъдат премахнати непосредствено по време на ремонта.

„Аз разбирам, че се засаждат нови, но те не вършат същата работа. Ще им трябват 40 години, за да пораснат“, коментира жената.

Според нея премахването на съществуващата растителност и увеличаването на площите с твърда настилка могат да превърнат парка в поредния градски топлинен остров.

„Тук сме израснали – и деца, и възрастни. На каква сянка ще седим? На сянката на фиданките“, попита тя.

Районният кмет: Има нарушение, изпълнителят ще бъде санкциониран

Районният кмет Цвета Николаева потвърди, че при изграждането на поливната система са засегнати корените на няколко дървета.

„Констатирано е нарушение при прекарването на поливната система, със засягане на корените на няколко дървета, за което естествено ще бъде санкциониран изпълнителят, тъй като той носи отговорност за опазването им“, заяви Николаева.

Тя отхвърли твърденията, че проектът предвижда превръщането на голяма част от зелените площи в асфалтирани алеи.

По думите ѝ новите пътеки почти изцяло съвпадат със съществуващите, като основната цел е да бъдат уеднаквени настилките и ширината им.

„Целта на ремонта, когато се изготвяше проектът, беше да се уеднаквят пътеките, тъй като тук те са правени между 1976 и 1982 година, в продължение на няколко години“, обясни районният кмет.

Николаева уточни, че през годините алеите са изграждани с различни размери и стандарти, като ширината им варира между 80 и 120 сантиметра.

„От години получавам обилни сигнали от стотици хора, които искат да се обърне внимание на парка. Първо, нямаше никакво осветление в парка. Това става чрез изкопни дейности. Няма как да прекараме осветлението по друг начин“, посочи тя.

Ремонтът трябва да приключи до 18 декември

Районният кмет представи и информация за финансирането на проекта. По думите ѝ 230 000 евро са предвидени за ремонта и изграждането на ново парково осветление.

Допълнително са заложени средства за сондаж, като поисканото увеличение на финансирането е в размер на 100 000 евро. Николаева посочи още, че 110 000 евро са предвидени за дейности, свързани със сондажа.

Останалите средства за обновяването на парк „Хиподрума“ са били осигурени още през 2025 година.

Ремонтните дейности са разделени на два етапа, като за първия са предвидени 75 дни, а за втория – още 28 дни.

От районната администрация се надяват цялостната реконструкция да приключи до 18 декември.

Междувременно жителите настояват за по-строг контрол върху строителните дейности и гаранции, че съществуващите дървета и зелени площи ще бъдат запазени.