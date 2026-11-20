Главният съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпросите на киберсигурността Шон Кеърнкрос напуска поста си на фона на поредица от технически сривове и прекъсвания на услуги в страната, съобщи ДПА, позовавайки се на представител на американската администрация.

Кеърнкрос беше номиниран от Тръмп и утвърден от Сената през август 2025 г. За негов наследник се очаква да бъде назначена Кирстън Дейвис, която досега е отговаряла за киберсигурността в Министерството на отбраната на САЩ. Това съобщи държавният секретар Марко Рубио в публикация в социалната мрежа Екс.

В качеството си на национален директор по киберсигурността Кеърнкрос съветваше президента по въпросите на защитата от киберзаплахи и сигурността на данните. Той е заемал съветническа позиция в Белия дом и по време на първия президентски мандат на Тръмп.

Оттеглянето му идва след поредица от технически проблеми в САЩ, засегнали различни институции и услуги. Сред тях са електронната поща Outlook на Microsoft, Федералната авиационна администрация, Агенцията за национална сигурност и банкови системи.

Представители на американското правителство неколкократно заявиха, че няма доказателства прекъсванията да са резултат от кибератаки, като се опитаха да успокоят обществеността.

Междувременно сайтът Axios, позовавайки се на два анонимни източника, съобщи, че Кеърнкрос не е имал намерение да продължи да заема длъжността още две години. Според информацията той се оттегля, за да даде възможност на Тръмп да назначи негов наследник преди очакваната промяна в контрола над Сената през януари. Новият директор трябва да бъде утвърден от горната камара на Конгреса.