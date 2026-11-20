Украинският президент Володимир Зеленски все още не е получил официална покана от САЩ за участие в срещата на върха на Г-20, която ще се проведе през декември във Флорида, съобщи ДПА.

По време на разговор с журналисти в Берлин снощи Зеленски изрази надежда, че американският президент Доналд Тръмп ще покани Украйна, като подчерта близките отношения между двете държави. „Разчитаме на това“, заяви украинският държавен глава.

По думите му Киев получава сигнали от други страни членки на Г-20, които подкрепят участието на Украйна във форума.

Зеленски беше категоричен, че е готов да представлява страната си, ако получи покана. „Ако бъда поканен, разбира се, ще представлявам страната си, народа си. Ако не, тогава няма“, посочи той след срещата в Берлин на Коалицията на желаещите – държавите, подкрепящи Украйна.

Междувременно американската администрация е отправила покана към руския президент Владимир Путин за срещата на върха в Маями, насрочена за 14 и 15 декември.

Вашингтон се надява дотогава да бъде постигнат напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Засега няма яснота дали Путин ще приеме поканата. Зеленски също заяви, че не разполага с информация каква е реакцията на Москва.

По време на разговора с журналистите украинският президент беше попитан дали Тръмп го е наричал свой приятел. Първоначално Зеленски отговори утвърдително, но след кратко колебание призна, че не си спомня подобен случай.

„Той ме е наричал по много начини, съвсем различни неща, но и положителни“, коментира Зеленски.

Няколко часа по-рано Тръмп сам определи руския президент Владимир Путин като свой приятел пред журналисти в китайския град Шънджън.