Русия няма да успее да надделее над непоколебимата подкрепа от страна на основните съюзници на Украйна, заявиха днес лидерите на Германия, Великобритания, Франция и Украйна в съвместна декларация след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин, предаде Ройтерс.

Германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Анди Бърнам, френският президент Еманюел Макрон и украинският държавен глава Володимир Зеленски отправиха призив към Москва да се съгласи на енергийно примирие през зимата като първа конкретна стъпка към прекратяване на военните действия.

Четиримата лидери поеха и ангажимент да ускорят усилията за осигуряване на още системи за противоракетна отбрана за Киев преди настъпването на студените месеци.

Същевременно европейските ръководители, събрали се в германската столица, отправиха ясно предупреждение да не се допуска мирен процес за Украйна, който заобикаля Европа. Позицията им дойде часове след като американският президент Доналд Тръмп проведе тристранна среща на върха в китайския град Шънджън с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин.