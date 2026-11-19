Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като „страхотно и изключително значимо“ в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).

В южния китайски град Шънджън американският държавен глава участва в първата в историята тристранна среща на върха с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин, проведена в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Освен общия формат, продължил около час и половина, Тръмп проведе и отделни двустранни разговори с двамата лидери.

Визитата му в Китай бе кулминацията на азиатската му обиколка и започна още вчера с рядък дипломатически жест – Си Цзинпин лично посрещна Тръмп на летището в Шънджън. По време на престоя си американският президент разговаря около половин час на четири очи с Владимир Путин основно за войната в Украйна, а след тристранните разговори тримата лидери излязоха с обща декларация от четири точки – за реформа на ООН, намаляване на ядрените рискове, увеличаване на доставките на петролни продукти и защита на имунитета на държавните служители пред Международния наказателен съд.

„Завръщам се във Вашингтон, окръг Колумбия, от Китай. Това беше страхотно и изключително значимо посещение. Утре в 12:00 ч. (19:00 ч. българско време – бел. ред.) в Белия дом ще дам пресконференция. Освен това ще обсъдя търговските споразумения с Тайланд, Филипините и други държави“, гласи съобщението на Тръмп.

Междувременно излезе и информация, за която Таралеж вече съобщи, че докато е бил в Air Force One, Тръмп е взел участие и в провеждащата се среща на „Коалицията на желаещите“ в Берлин по телефона.