Лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ се събраха днес в Берлин на ключова среща в подкрепа на Украйна, само няколко часа след историческите разговори в Китай между американския президент Доналд Тръмп, руския лидер Владимир Путин и китайския държавен глава Си Цзинпин, предаде ДПА.

Домакин на форума във Федералното канцлерство бе германският канцлер Фридрих Мерц, който посрещна украинския президент Володимир Зеленски, специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и държавни и правителствени ръководители, сред които британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон.

Инициативата, която обединява близо 40 държави, цели да препотвърди подкрепата за Киев и да синхронизира европейските позиции в мирния процес. Двадесет и шестимата лидери пристигнаха в германската столица непосредствено след първата по рода си тристранна среща между ядрените сили в Шънджън. По данни на германски правителствени източници датата на форума в Берлин е избрана умишлено, за да позволи „бърза, съгласувана и добре подготвена“ реакция на разговорите в Китай, тъй като Европа е решена да не позволи на Москва, Вашингтон и Пекин еднолично да диктуват условията за мир.

Още преди срещата в Шънджън Володимир Зеленски предупреди за риска от „втора Ялта“ – препратка към конференцията от 1945 г., на която великите сили преначертаха сферите на влияние в Европа. Опасенията му бяха подсилени от думите на Владимир Путин в Китай, който изтъкна особената отговорност на Русия, САЩ и Китай за глобалната стабилност като държави победителки във Втората световна война и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. Путин посочи, че двамата му събеседници са отделили сериозно внимание на т.нар. от него „регионални конфликти“, включително войната в Украйна, и декларира готовност за компромис, но отново обвини Киев в липса на желание за мир.

Присъстващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюте определи тристранния формат в Китай като „важен“ и заяви, че не е обезпокоен от факта, че Тръмп е нарекъл Путин „приятел“. „Не забравяйте, че Русия и САЩ са големи ядрени сили, а Китай е ядрена сила с нарастващ потенциал. Напълно нормално е тези хора да се срещат […] и да се опитват да се споразумеят за най-добрия начин да продължат напред“, подчерта Рюте.

В германската столица дискусиите на коалицията се фокусираха върху три основни приоритета – покриване на огромния дефицит в украинския бюджет за 2027 г., гарантиране на прякото участие на Европа в ръководените от САЩ мирни преговори и договаряне на дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна.

Създадената в началото на 2025 г. коалиция още през декември миналата година реши да сформира многонационални сили, които да гарантират спазването на бъдещо примирие. В момента тези подразделения провеждат първите си военни учения в Полша, във въздушното пространство над Румъния и в западната част на Черно море.

Още в началото на днешния форум Великобритания обяви нов пакет военна помощ, съобщи британската агенция Пи Ей Медия. Съвместно с Норвегия Лондон ще финансира изграждането на два високоскоростни бойни катера за украинската отбрана, а отделно ще достави на Киев 1000 ударни дрона с голям обсег и подкрепа за укрепване на противовъздушната отбрана през зимата.