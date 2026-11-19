Всеки четвърти гражданин на Северна Македония (над 26%) планира да напусне страната, а близо 12% (11,9%) вече предприемат конкретни стъпки за емиграция. Основните двигатели на тези нагласи остават икономическата несигурност и слабото доверие в институциите, показва регионалното проучване SecuriMeter 2026 на Регионалния съвет за сътрудничество, представено в Белград и цитирано от медиите в Скопие.

Въпреки емиграционните нагласи анкетата отчита, че македонските граждани се чувстват по-сигурни от средното за Западните Балкани. Те декларират по-високо от средното за региона доверие в армията и полицията и изпитват най-слаби опасения от избухване на военен конфликт в страната си.

На общорегионално ниво картината е доминирана от икономически и социални страхове. Като най-сериозни заплахи жителите на Западните Балкани посочват скъпотията и инфлацията (83%), обезлюдяването и емиграцията (78%), дезинформацията и фалшивите новини (72%), киберпрестъпността и онлайн измамите (70%), както и организираната престъпност (68%).

Макар общо 65% от анкетираните в региона да не възнамеряват да се местят в чужбина, сред най-младите тенденцията е обратна – 58% от хората на възраст между 18 и 24 години обмислят да живеят или работят зад граница, като предпочитаната им дестинация са държавите от Европейския съюз. Финансовата уязвимост допълнително засилва несигурността: едва един от всеки трима граждани в региона може да покрие непредвиден разход от 1000 евро без заеми или чужда помощ, а 55% нямат доверие, че общността им би се справила с тежка криза.

Дълбоко недоверие се отчита и към управлението. Цели 77% от участниците в анкетата смятат, че корупцията в страната им е широко разпространена, а 52% са убедени, че публичните институции не третират гражданите равнопоставено. На дъното по одобрение остават политическите партии, на които вярват едва 16% от запитаните.

Данните от SecuriMeter 2026 са събрани между 1 и 17 септември сред 6003 пълнолетни граждани в шестте държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора – и бяха официално оповестени по време на Белградската конференция за сигурност.