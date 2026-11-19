Министърът на отбраната Димитър Стоянов е предложил на вицеадмирал Митко Петев, който доскоро беше съветник по национална сигурност на президента, да заеме поста началник на отбраната след освобождаването на адмирал Емил Ефтимов. Петев обаче е отклонил предложението по лични причини. Това стана ясно от изявление на Стоянов пред парламентарната комисия по отбрана.

Военният министър категорично отхвърли появилите се твърдения за напрежение между него и двамата висши военни.

„Конфликт не съм имал нито с адмирал Ефтимов, нито имам конфликт с адмирал Петев. След като адмирал Ефтимов си беше подал рапорта, лично съм говорил с вицеадмирал Петев евентуално да застане начело на Българската армия“, заяви Стоянов.

Той уточни, че вицеадмирал Петев е мотивирал отказа си с лични обстоятелства, без да разкрива подробности за тях.

„Всяко едно такова лично решение следва да бъде уважено и аз уважавам тяхното решение“, подчерта министърът.

Припомняме, че на 30 септември адмирал Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. От Министерството на отбраната тогава потвърдиха информацията, но не оповестиха публично причините за решението му.

На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да освободи Ефтимов от заеманата длъжност. Държавният глава Илияна Йотова подписа съответния указ на 5 ноември, а на 13 ноември документът беше обнародван в „Държавен вестник“.

Съгласно указа адмирал Ефтимов ще бъде освободен от поста началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г.

Емил Ефтимов заема най-висшата професионална военна длъжност в Българската армия от 30 март 2020 г.

Към момента Министерството на отбраната не е обявило кой ще бъде предложен за негов наследник.