Бен Шелтън завърши груповата фаза на Финалите на ATP в Торино с две победи и една загуба. Американецът се наложи над испанеца Рафаел Ходар със 7:6(8), 7:5 след два часа и седем минути и вече чака развръзката в последния мач от група “Джон Макенроу”.

Шелтън спаси два сетбола в тайбрека на първата част, преди да реализира втората си възможност да я спечели, след като Ходар прати форхенд в аут. Във втория сет американецът поведе с 4:2, но испанецът върна пробива и изравни за 5:5. Шелтън отново спечели подаването на съперника си в единадесетия гейм, след което затвори мача на свой сервис.

“Коварен втори сет, в който водех с пробив и го загубих. Но мисля, че се борих добре и се състезавах на ниво. Геймът при 5:5 беше истинска битка и съм много щастлив, че взех тази победа”, каза Шелтън в интервюто си на корта.

Александър Зверев вече си осигури първото място в групата. Шелтън ще се класира втори при всеки резултат от вечерния двубой освен победа на Артур Фис над германеца в два сета. Ако продължи напред, 24-годишният тенисист ще стане най-младият американец на полуфиналите в турнира след Анди Родик, който стигна до тази фаза на 22 години през 2004 г.

Ходар приключи дебюта си в Торино с три поражения. През сезона 20-годишният испанец се изкачи от 168-ото място до топ 10, спечели първата си титла в Маракеш, игра финал на турнира от сериите “Мастърс 1000” в Синсинати и стигна до четвъртфиналите на “Ролан Гарос”.