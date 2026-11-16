Миналогодишният финалист Карлос Алкарас започна с победа участието си на Финалите на АТП в Торино (Италия) срещу американския дебютант във формата Франсис Тиафо.

23-годишният испанец спечели откриващия двубой от група "Иван Лендъл" с 6:2, 6:2 за 69 минути на корта.

Носителят на седем титли от Големия шлем стартира с четири поредни гейма в първия сет, а впоследствие го затвори с 6:2. Във втората част Алкарас отново отвори разлика от 3:1 с пробив в третия гейм, а при 3:2 отрази три брейкбола на Тиафо. Испанецът отново реализира пробив за 5:2 и се възползва от шанса да приключи срещата на собствен сервис.

"Подготовката за този мач беше много трудна. Всеки път когато се срещаме е трудно и аз се опитах да бъда много фокусиран от началото. Бях много солиден, играх много добре и по начина, по който трябва да играя през цялото време. Много съм щастлив, че го направих при всяка точка и всеки гейм. Колкото по-малко време прекарваш на корта, толкова по-добре за тялото ти и затова съм много щастлив, че спечелих в два сета", заяви Алкарас след успеха.