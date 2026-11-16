Националният отбор на Исландия победи с 3:0 като домакин Люксембург в мач от група “C4” на Лигата на нациите, в която България отстъпи при визитата си на Естония с 1:2.

Исландците дръпнаха в резултата в 25-ата минута. Тогава капитанът Ори Оскарсон разтресе напречната греда с далечния си шут, след което Бриньолфур Вилумсон бе точен при добавката. В 37-ата минута Андри Гудьонсен бе точен от дузпа за 2:0. Крайното 3:0 беше оформено в 50-ата минута от Микаел Елертсон се разписа с плътен удар по земя.

Така Исландия завърши без загуба на първо място в групата с актив от 14 точки и си осигури директна промоция за Лига “Б”. Люксембург остана на последната четвърта позиция с едва 3 пункта след петата си поредна загуба.