Атанас Рибарски след 0:5 от Исландия: Необяснимо е

Атанас Рибарски се извини на българските фенове след загубата от Исландия с 0:5 в Лигата на нациите. Националният отбор напълно се предаде след четвъртия гол на гостите, които на два пъти удариха и греда в мача. На стадион „Христо Ботев" в Пловдив се чуха и викове за оставка, но самият Рибарски е временен селекционер и напуска поста след двубоя срещу Естония на 15 ноември.

България записа една от най-срамните загуби в историята си

„Тежко поражение. Можем само да се извиним на привържениците. Необяснимо. Допуснахме гол от дузпа, след това миг невнимание, после стана много трудно. Второто полувреме имахме желание да се върнем в мача, но не е това обликът, който трябва да има отборът“, отрони Рибарски.

„На много места губихме лесно единоборствата и топката. Много непредизвикани грешки. Необяснимо позициониране в наказателното поле при почти всяка атака на фланга и това доведе до този разгромен резултат. Падна моралът на футболистите, не трябва да се случва на такова ниво, особено в националния отбор", допълни младият треньор.

„Националният отбор се гради с години и е плод на труда на клубовете и създаването на футболисти. Исландия е граден 10-12 години, имат играчи в топ 5 първенствата, превъзхождат ни с много. Трябва да се направи план, който е дългосрочен. Мисля, че отборът трябва да бъде балансиран между по-опитни и по-млади момчета. Пътят е много дълъг“, завърши Атанас Рибарски.