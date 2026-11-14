Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Атанас Рибарски след 0:5 от Исландия: Необяснимо е

Атанас Рибарски след 0:5 от Исландия: Необяснимо е
БТА

Можем само да се извиним на привържениците, отрони селекционереът на България

Атанас Рибарски се извини на българските фенове след загубата от Исландия с 0:5 в Лигата на нациите. Националният отбор напълно се предаде след четвъртия гол на гостите, които на два пъти удариха и греда в мача. На стадион „Христо Ботев" в Пловдив се чуха и викове за оставка, но самият Рибарски е временен селекционер и напуска поста след двубоя срещу Естония на 15 ноември.

България записа една от най-срамните загуби в историята си

„Тежко поражение. Можем само да се извиним на привържениците. Необяснимо. Допуснахме гол от дузпа, след това миг невнимание, после стана много трудно. Второто полувреме имахме желание да се върнем в мача, но не е това обликът, който трябва да има отборът“, отрони Рибарски.

„На много места губихме лесно единоборствата и топката. Много непредизвикани грешки. Необяснимо позициониране в наказателното поле при почти всяка атака на фланга и това доведе до този разгромен резултат. Падна моралът на футболистите, не трябва да се случва на такова ниво, особено в националния отбор", допълни младият треньор.

„Националният отбор се гради с години и е плод на труда на клубовете и създаването на футболисти. Исландия е граден 10-12 години, имат играчи в топ 5 първенствата, превъзхождат ни с много. Трябва да се направи план, който е дългосрочен. Мисля, че отборът трябва да бъде балансиран между по-опитни и по-млади момчета. Пътят е много дълъг“, завърши Атанас Рибарски.

Още по темата

Исландското футболно чудо: Как държава с 400 000 души стана люпилня за таланти?

Исландското футболно чудо: Как държава с 400 000 души стана люпилня за таланти?

Празен стадион посрещна България и Исландия в Пловдив

Празен стадион посрещна България и Исландия в Пловдив

Елин Топузаков: България е по-футболен отбор от Исландия

Елин Топузаков: България е по-футболен отбор от Исландия

На живо: Исландия доминира, България гледа

На живо: Исландия доминира, България гледа

На живо: Става страшно - Исландия вкара четвърти гол на България

На живо: Става страшно - Исландия вкара четвърти гол на България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Мохамед Салах стана голмайстор №1 в историята на Египет

Мохамед Салах стана голмайстор №1 в историята на Египет

12 мача без футбол за вратаря след трагедията с Хесус де Мигел

12 мача без футбол за вратаря след трагедията с Хесус де Мигел

Аржентина загуби в първия си мач без Лионел Меси

Аржентина загуби в първия си мач без Лионел Меси

Непобедена звезда в ММА влиза в затвора за 6 месеца

Непобедена звезда в ММА влиза в затвора за 6 месеца

Арина Сабаленка отпадна от финалите в женския тенис

Арина Сабаленка отпадна от финалите в женския тенис

Водещи

Радомир Чолаков, КЗК: Глобите са за нарушения, не са атака към бизнеса

Радомир Чолаков, КЗК: Глобите са за нарушения, не са атака към бизнеса

Плевнелиев поиска оставката на правителството: Вкараха България в кошарата на Русия и Турция

Плевнелиев поиска оставката на правителството: Вкараха България в кошарата на Русия и Турция

  • Преди 8 минути
Мохамед Салах стана голмайстор №1 в историята на Египет

Мохамед Салах стана голмайстор №1 в историята на Египет

  • Преди 9 минути
Брокери отчитат поскъпване на наемите в Благоевград

Брокери отчитат поскъпване на наемите в Благоевград

12 мача без футбол за вратаря след трагедията с Хесус де Мигел

12 мача без футбол за вратаря след трагедията с Хесус де Мигел

  • Преди 22 минути
Иван Шишков: Тол системата досега е направена да събира глоби и такси

Иван Шишков: Тол системата досега е направена да събира глоби и такси

Аржентина загуби в първия си мач без Лионел Меси

Аржентина загуби в първия си мач без Лионел Меси

  • Преди 44 минути
Красимир Каракачанов: Защо реформите не започнат с ограничение на депутатските заплати и бордовете

Красимир Каракачанов: Защо реформите не започнат с ограничение на депутатските заплати и бордовете

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Защо 9,6 млн. евро за скейтборд в София изведнъж могат да бъдат намалени?

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Защо 9,6 млн. евро за скейтборд в София изведнъж могат да бъдат намалени?

  • Преди 58 минути
Непобедена звезда в ММА влиза в затвора за 6 месеца

Непобедена звезда в ММА влиза в затвора за 6 месеца

  • Преди 1 час
Тир и бус са се ударили челно на пътя Монтана - Враца, има загинал

Тир и бус са се ударили челно на пътя Монтана - Враца, има загинал

Арина Сабаленка отпадна от финалите в женския тенис

Арина Сабаленка отпадна от финалите в женския тенис

  • Преди 1 час
Два петролни танкера се запалиха след среща с мини в Ормузкия проток

Два петролни танкера се запалиха след среща с мини в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа
Само Лихтенщайн е губил по-тежко от България срещу Исландия

Само Лихтенщайн е губил по-тежко от България срещу Исландия

  • Преди 2 часа
ИПИ настоява за промени в Закона за личната помощ

ИПИ настоява за промени в Закона за личната помощ