Има промени в градския транспорт тази събота и неделя

На 14 ноември (събота) и 15 ноември (неделя), от 04:30 до 18:00 ч., трамвайни линии с номера 7 и 27 в София ще се движат по променени маршрути. Ще бъде разкрита временна автобусна линия 7ТМ, а автобусна линия 304 временно няма да се движи, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Промените са във връзка с ремонт на релсовия път по бул. „България“ - в участъка от бул. „Витоша“ до ул. „Тодор Каблешков“.

Промени в маршрутите на трамваите

Трамвай 7 ще се движи от метростанция „Хан Кубрат“ по обичайния си маршрут до кръстовището на бул. „България“ и бул. „Витоша“, след което ще продължава направо по бул. „Витоша“ и ул. „Краище“, по маршрута на трамвайни линии с номера 1 и 6, до ж.к. „Иван Вазов“. Промяната е в двете посоки.

Трамвай 27 ще се движи от кв. „Орландовци“ по обичайния си маршрут до кръстовището на бул. „България“ и бул. „Витоша“, след което ще продължава направо по бул. „Витоша“ и ул. „Краище“, по маршрута на трамвайни линии с номера 1 и 6, до ж.к. „Иван Вазов“. Промяната е в двете посоки.

Временна автобусна линия 7ТМ ще се движи по следния маршрут: от начална спирка „НИМ“ с код 1464 на Околовръстния път – наляво по бул. „България“, по бул. „Витоша“, надясно по бул. „Пенчо Славейков“, по бул. „България“, с обратен завой на кръстовището с бул. „Черни връх“, по бул. „Пенчо Славейков“, наляво по бул. „Витоша“ и надясно по бул. „България“, по маршрута до Националния исторически музей (НИМ). Крайна спирка ще бъде „НИМ“ с код 2458 за автобусна линия № 304, в локалното платно на Околовръстния път, на паркинга пред НИМ.

Автобусите по линия 7ТМ ще спират на следните спирки:

„НИМ“ – код 1464: начална спирка на Околовръстния път за автобусни линии 63 и 111;

„Кв. Манастирски ливади“ – кодове 0866 и 0868: в двете посоки;

„Ж.к. Бокар“ – кодове 2688 и 2689: в двете посоки;

„Ул. Тодор Каблешков“ – кодове 2206 и 2213: в двете посоки;

„Ж.к. Мотописта“ – кодове 6233 и 6226: временни спирки в двете посоки, в района на трамвайната спирка;

„Бул. Гоце Делчев“ – кодове 0308 и 0314: в двете посоки;

„Площад Ручей“ – кодове 1301 и 1306: в двете посоки;

„Бул. Акад. Иван Ев. Гешов“ – кодове 0268 и 0275: в двете посоки;

„ПГД Елисавета Вазова“ – кодове 1736 и 1739: в двете посоки;

„Бул. Пенчо Славейков“ – код 6229: временна спирка на бул. „Пенчо Славейков“, на 30 метра след десния завой от бул. „Витоша“, в посока бул. „Черни връх“;

„Бул. Пенчо Славейков“ – код 0356: трамвайната спирка на бул. „Витоша“ в посока НИМ. В този участък автобусите ще се движат по трамвайното платно;

„Бул. Черни връх“ – код 0395: крайна и начална спирка, разположена на бул. „България“;

„НИМ“ – код 2458: крайна спирка за автобусна линия № 304, разположена на паркинга пред НИМ.

Автобусна линия № 304

Линията временно няма да се движи от 04:30 до 18:00 ч. на 14 и 15 ноември.

След 18:00 ч. на всеки от двата дни движението на трамвайни линии с номера 7 и 27 и автобусна линия 304 ще се възстановява по постоянните им маршрути.

Ремонтът ще се извършва от 08:00 до 18:00 ч. на 14 и 15 ноември, като ще бъдат заети и двата коловоза в посочения участък.

През май тази година също бе ремонтиран релсовия път по бул. „България“ в участъка между бул. „Витоша“ и бул. „Тодор Каблешков“,