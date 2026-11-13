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Полицията издирва мъж от пернишкото село Рударци

Полицията издирва мъж от пернишкото село Рударци

Той е висок около 170 см, има слабо телосложение и ходи прегърбен

Полицията в Перник издирва 52-годишния Радослав Митков Радков от село Рударци, който е в неизвестност от вчера.

Мъжът е видян за последно в дома си. Той е висок около 170 см, има слабо телосложение и ходи прегърбен. Обичайно носи очила и дебела шапка, а в деня на изчезването си е бил облечен със сиво долнище на анцуг и червено яке с качулка.

Издирваният е излязъл без мобилен телефон и лични документи. Заради здравословното си състояние Радков има нужда от специални грижи и съдействие.

От ОДМВР–Перник апелират всеки, който е виждал мъжа или разполага с информация за него, да се свърже незабавно с най-близкото районно управление на МВР или да подаде сигнал на телефон 112, съобщава БНР.

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