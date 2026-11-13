Китай репетира удари срещу Тайван по време на необявени военни учения

Китай е провел необявени военни учения, включващи симулации на атаки срещу градове в Тайван, съобщи високопоставен представител на тайванските служби за сигурност в доклад, публикуван на 13 ноември.

По информация на Ройтерс, позоваваща се на официален представител, по време на маневрите китайска подводница е изстреляла и междуконтинентална балистична ракета от Жълто море към континентален Китай.

Военната активност на Пекин в региона се засили през последните седмици. Генералният секретар на Съвета за национална сигурност на Тайван Джоузеф Ву съобщи по-рано този месец за присъствието на над 100 китайски военноморски и брегови охранителни кораба в западната част на Тихия океан.

В актуализация от 12 ноември Ву посочи, че макар броят на корабите да е намалял, военноморски формирования от трите основни китайски командвания продължават да действат в региона. Сред тях е и ударната група на самолетоносача „Ляонин“. Китайските военноморски сили са били активни във водите източно от Филипините, а военни самолети са продължили полетите си в близост до Тайван.

Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че за 24-те часа до 13 ноември е засякло 30 китайски военни самолета, осем военноморски и три други официални кораба около острова. Тайванските сили са проследили движенията им и са реагирали със самолети, военни кораби и крайбрежни ракетни системи.

Тайванският министър на отбраната Уелингтън Ку заяви на 10 ноември, че китайските военноморски формирования, включително групата на „Ляонин“, провеждат учения за ограничаване на достъпа на външни сили до определени морски зони. Подобна стратегия би могла да затрудни евентуална военна подкрепа за Тайван от страна на САЩ и техните съюзници при конфликт.

Пекин от своя страна определи разполагането на самолетоносача „Ляонин“ като част от рутинна подготовка, предвидена в годишния военен план. Китайските власти заявиха, че маневрите имат за цел повишаване на бойната готовност и не са насочени срещу конкретна държава.

Военната активност съвпада с поредните призиви на китайския президент Си Дзинпин за обединение на Тайван с континентален Китай.

В реч на 12 ноември китайският лидер заяви, че Пекин се стреми към мирно развитие на отношенията между двете страни на Тайванския проток, но подчерта, че обединението е неизбежна историческа цел.

„Пълното обединение на нашата родина трябва да бъде осъществено и то без съмнение може да бъде осъществено“, заяви Си, цитиран от китайската информационна агенция Синхуа.

Той определи решаването на тайванския въпрос като историческа мисия на Китайската комунистическа партия и отхвърли възможността за независимост на острова.

Тайванските власти отхвърлят предложението на Пекин за модел „една държава, две системи“, като заявяват, че то би поставило острова под управлението на Китайската комунистическа партия. Тайван има демократично избрано правителство и самостоятелни институции, а Пекин продължава да го смята за част от китайската територия.

Напрежението преди срещата на АТИС

Развитието около Тайван идва броени дни преди срещата на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън.

Форумът обединява 21 икономики, сред които Китай, САЩ, Русия и Тайван, участващ под наименованието Китайски Тайпе.

Очаква се китайският президент Си Дзинпин и американският му колега Доналд Тръмп да проведат среща в рамките на форума. Обсъжда се и възможността за тристранна среща с участието на руския президент Владимир Путин.

В телефонен разговор на 11 ноември американският държавен секретар Марко Рубио и китайският външен министър Ван И са обсъдили предстоящото посещение на Тръмп в Китай и възможностите за дипломатически контакти на високо равнище.

Вашингтон посочи, че разговорът е засегнал и евентуална тристранна среща с Русия. В китайското съобщение обаче не се споменава подобна инициатива, а акцентът е поставен върху двустранните отношения и стратегическата стабилност.

Междувременно съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин и Тръмп планират да продължат разговорите за войната в Украйна по време на форума. Възможността за тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия все още се обсъжда.