Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Външният министър на Китай Ван И и държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведоха днес „положителен и конструктивен“ телефонен разговор, съобщи агенция Синхуа.

По време на дискусията Ван И подчерта, че постигането на устойчива динамика в двустранните отношения между Пекин и Вашингтон не е било лесна задача. Според него този напредък е резултат от рационалния подход на двете държави, основан както на техните индивидуални, така и на споделените им интереси.

Първият дипломат на Китай посочи още, че Пекин се стреми към по-тясна комуникация и задълбочаване на сътрудничеството със САЩ. Целта на тези усилия е двете страни да успяват да изглаждат различията си и да подхождат адекватно към чувствителните теми в диалога помежду им.

Разговорът между двамата дипломати идва броени дни – точно седмица преди предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.

По информация на Ройтерс, в рамките на форума се очаква да се състои и двустранна среща между китайския президент Си Дзинпин и американския държавен глава Доналд Тръмп.