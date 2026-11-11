Новини
Търси
Подкаст
Свят

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор
АП/БТА

Първият дипломат на Китай посочи още, че Пекин се стреми към по-тясна комуникация и задълбочаване на сътрудничеството със САЩ

Външният министър на Китай Ван И и държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведоха днес „положителен и конструктивен“ телефонен разговор, съобщи агенция Синхуа.

По време на дискусията Ван И подчерта, че постигането на устойчива динамика в двустранните отношения между Пекин и Вашингтон не е било лесна задача. Според него този напредък е резултат от рационалния подход на двете държави, основан както на техните индивидуални, така и на споделените им интереси.

Първият дипломат на Китай посочи още, че Пекин се стреми към по-тясна комуникация и задълбочаване на сътрудничеството със САЩ. Целта на тези усилия е двете страни да успяват да изглаждат различията си и да подхождат адекватно към чувствителните теми в диалога помежду им.

Разговорът между двамата дипломати идва броени дни – точно седмица преди предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.

По информация на Ройтерс, в рамките на форума се очаква да се състои и двустранна среща между китайския президент Си Дзинпин и американския държавен глава Доналд Тръмп.

Още по темата

Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Си Дзинпин си има дракон – и ще го язди

Си Дзинпин си има дракон – и ще го язди

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Европейският парламент почете с минута мълчание жертвите от катастрофата на „Тракия“

Европейският парламент почете с минута мълчание жертвите от катастрофата на „Тракия“

Водещи

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

  • Преди 2 минути
Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

  • Преди 5 минути
Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

  • Преди 6 минути
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

  • Преди 11 минути
Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

  • Преди 21 минути
България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

  • Преди 21 минути
Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

  • Преди 21 минути
Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

  • Преди 23 минути
Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

  • Преди 32 минути
Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

  • Преди 34 минути
Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

  • Преди 38 минути
Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

  • Преди 40 минути
Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

  • Преди 43 минути
България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

  • Преди 53 минути
Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

  • Преди 55 минути