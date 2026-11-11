България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

Юношеският национален отбор на България до 19 години стартира с убедителна победа във втория кръг на европейските квалификации. Възпитаниците на Тодор Янчев надделяха с 6:0 над Гибралтар на стадион “Берое” в Стара Загора.

Емилиян Гогев даде аванс на България с две попадения в 9-ата и 18-ата минута, след като и в двата случая беше намерен от Емануил Няголов. В 25-ата минута Гогев асистира на Алекс Тунчев за 3:0, а малко по-късно оформи своя хеттрик и направи преднината на домакините четири гола още преди почивката.

След подновяването на играта българите продължиха да атакуват и в 63-ата минута Даниел Манолев се разписа с удар извън наказателното поле. Кристиян Горянов оформи крайното 6:0 в 79-ата минута.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на жертвите на катастрофите на автомагистрала “Тракия”, а българските футболисти излязоха с черни ленти.

В другия мач от групата Латвия победи Молдова с 3:1. Следващият съперник на България е именно Латвия, като срещата е на 14 ноември от 16:00 часа в Стара Загора. За да продължат към третия квалификационен кръг, младите “лъвчета” трябва да спечелят групата си.