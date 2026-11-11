Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Полузащитникът на Исландия Стефан Тейтур Тордарсон очаква с нетърпение гостуването на България в Лигата на нациите. Двубоят е на 13 ноември в Пловдив, а исландците ще се опитат да запазят първото си място в група C/4.

28-годишният футболист смята, че отборът му трябва да наложи своя стил и да не позволява на домакините да контролират случващото се на терена.

“Трябва да внесем много енергия, да играем с високо темпо и да поддържаме начина, по който действаме у дома. Не трябва да позволяваме играта да се развие така, както българите искат. Ако успеем да го направим, ще можем да победим този отбор”, заяви Тордарсон пред fotbolti.net.

Исландия се подготвя за срещата на лагер в испанския курорт Бенидорм. След двубоя с България на състава предстои и мач срещу Люксембург.

Тордарсон призна, че завръщането в националния тим изисква от него да промени ролята си на терена. В последния си мач за Исландия той е действал като централен защитник, докато в клубния си Хановер играе по-близо до атаката.

“В Хановер бях много по-напред - в последния мач почти като номер 10 или втори нападател. Съвсем различно е да дойдеш тук и да играеш като централен защитник. Това е предизвикателна задача и ми е много приятно”, обясни той.

Исландците имат осем точки след две победи и две равенства в първите си четири срещи. Тордарсон съжалява за пропуснатия успех срещу Естония, но е доволен от позицията на отбора преди заключителните двубои.

“Настроението в групата е наистина добро. Бихме искали да бяхме постигнали още една победа срещу Естония, но сме на върха и сме допуснали само един гол. Намираме се там, където искахме да бъдем, а сега зависи от нас да завършим по същия начин”, каза футболистът.